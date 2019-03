Cycles Devinci poursuivra son expansion grâce à l'acquisition d'équipements numériques





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 770 000 $ à l'entreprise du Saguenay

SAGUENAY, QC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Cycles Devinci est une entreprise manufacturière hautement innovante qui conçoit, fabrique et commercialise des vélos haut de gamme. Pour demeurer compétitive et poursuivre sa croissance, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 696 375 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise pourra procéder à l'ajout d'équipements numériques à la fine pointe de la technologie.

De plus, Cycles Devinci reçoit une contribution non remboursable, à hauteur de 74 800 dollars du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada pour la recherche et le développement de l'automatisation et la robotisation de leurs procédés de fabrication.

Ces financements ont été annoncés aujourd'hui par le député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, Richard Hébert. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à Cycles Devinci d'acquérir des équipements numériques innovants, tels qu'une cellule de soudage robotisée 8 axes et d'une cellule de découpe de tubes au laser.

Fondée en 1987 par deux étudiants qui souhaitaient créer un vélo à position allongée, Cycles Devinci s'est rapidement orientée dans la fabrication de cadres en aluminium à haute valeur ajoutée. Les cadres sont fabriqués à la main dans le souci du détail de ses employés pour répondre aux attentes des cyclistes, même les plus exigeants. Cycles Devinci élabore des designs novateurs de vélo selon une méthode structurée et scientifique. Les produits de l'entreprise se divisent en deux catégories : les vélos de marque Devinci (route, loisir, montagne) destinés à une clientèle cycliste de tous âges, et les vélos urbains libre-service (VLS de type « Bixi ») offerts en location par des villes pour optimiser la mobilité urbaine.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« Le gouvernement du Canada croit fermement que l'innovation et l'adoption de nouvelles technologies favorisent la productivité et la compétitivité afin de créer la croissance de demain. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous soutenons Cycles Devinci, un bel exemple d'innovation, ici même, à Saguenay. L'appui de DEC lui permettra de saisir pleinement les occasions d'affaires qui se présenteront et de tirer son épingle du jeu dans ce marché spécialisé. »

Richard Hébert, député de Lac?Saint?Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité dans le marché et créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à des entreprises comme Cycles Devinci, dont les succès rejaillissent sur la région et sur l'économie canadienne dans son ensemble. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Pour croître, ça prend de la passion, de la détermination et une vision - mais aussi les moyens pour concrétiser cette vision. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'aide de DEC qui nous donne un précieux coup de main dans la réalisation de nos projets. »

Félix Gauthier, président, Cycles Devinci

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada fournit des conseils aux petites et moyennes entreprises, les aide à nouer des relations et leur procure un soutien financier afin qu'elles puissent innover davantage et exploiter commercialement leurs idées.

fournit des conseils aux petites et moyennes entreprises, les aide à nouer des relations et leur procure un soutien financier afin qu'elles puissent innover davantage et exploiter commercialement leurs idées. Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

