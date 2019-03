Le gouvernement du Canada annonce un financement pour aider les apprentis autochtones du Nouveau-Brunswick à terminer leur formation





SAINT JOHN, NB, le 13 mars 2019 /CNW/ - La croissance de l'économie s'accompagne d'une augmentation des possibilités d'emploi. Donner à chaque Canadien une chance réelle et juste de réussir signifie l'aider à acquérir les compétences et la formation dont il a besoin pour réussir dans une économie en évolution. Les métiers spécialisés sont de bons emplois bien rémunérés, et le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les groupes clés, comme les Autochtones, les femmes, les nouveaux arrivants et les personnes ayant une incapacité, à travailler dans les métiers spécialisés en finançant des projets menés par des syndicats et d'autres organisations.

C'est pourquoi aujourd'hui le député de Saint John-Rothesay, Wayne Long, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé que le gouvernement du Canada fournit un financement de 1?039?216 $ aux Services stratégiques de main-d'oeuvre du PMA Inc. (SSMPMA) pour son programme First in Trades.

En collaboration avec ses partenaires de programme, les syndicats des métiers de la construction du Nouveau-Brunswick et l'Initiative conjointe de développement économique, SSMPMA s'efforce d'accroître la diversité syndicale au Nouveau-Brunswick par le recrutement d'Autochtones au sein des 14 syndicats affiliés des métiers de la construction du Nouveau-Brunswick. En ouvrant de 18 à 20 postes d'apprentis autochtones dans ces syndicats et en établissant un modèle de soutien aux Autochtones dans le secteur de la construction au Nouveau-Brunswick (destiné à accroître la participation des apprentis autochtones, hommes et femmes, ainsi qu'à accroître la progression du programme et les taux de réussite des apprentis autochtones) le programme First in Trades permettra d'élaborer et d'améliorer des stratégies efficaces visant le marché du travail et les exigences culturelles du secteur de la construction au Nouveau-Brunswick, ce qui favorisera la participation autochtone pour longtemps à l'avenir.

Comme l'économie canadienne ne cesse de croître et de créer des emplois dans les métiers spécialisés, le gouvernement est déterminé à s'assurer que tous les Canadiens contribuent à cette réussite et en retirent des bénéfices.

Citations

« La réussite future du Canada dépend de la mise en place d'une économie aussi inclusive qu'innovante. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans ce projet qui aidera les apprentis autochtones du Nouveau-Brunswick, et en particulier ceux qui font face à des obstacles supplémentaires, à participer, à réussir et à entreprendre des carrières intéressantes et bien rémunérées dans les métiers spécialisés. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« La transition vers la retraite de la main-d'oeuvre des métiers spécialisés de la construction au Canada représente une bonne occasion de diversifier et d'être plus inclusifs, ainsi que d'accroître le niveau de syndicalisation, ce qui représente un niveau de vie plus élevé pour les compagnons de la construction et les apprentis. Le programme First in Trades aidera les travailleurs autochtones à bénéficier du mentorat et de la formation que les syndicats et autres organismes de formation sont si bien équipés pour offrir. Grâce à ce projet, notre gouvernement renforce les communautés et les capacités des Autochtones du Nouveau-Brunswick. »

- Wayne Long, député de Saint John-Rothesay

« Selon ConstruForce Canada, 254?800 travailleurs de la construction hautement qualifiés et expérimentés prendront leur retraite au Canada au cours des dix prochaines années, et 7?400 travailleurs de la construction devraient prendre leur retraite au Nouveau-Brunswick seulement. Étant donné le nombre limité de nouveaux travailleurs qui sont disponibles localement, l'industrie devra probablement recruter des travailleurs supplémentaires à l'extérieur du marché local. Nous sommes ravis que les Services stratégiques de main-d'oeuvre du PMA dirigent le programme First in Trades, éliminent les obstacles, ouvrent des débouchés, offrent des possibilités de mentorat et de formation significatives aux Autochtones du Nouveau-Brunswick et augmentent le nombre de membres autochtones dans les syndicats de la construction du Nouveau-Brunswick. »

- Hélène Savoie-Louis, directrice, Services stratégiques de main-d'oeuvre du PMA Inc.

Les faits en bref

La population autochtone est jeune et représente le segment de la population qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . Au cours de la prochaine décennie, on s'attend à ce qu'environ 400?000 jeunes rejoignent la population autochtone en âge de travailler. Pour la même période, la population active autochtone des 25 à 64 ans augmentera quatre fois plus que la population active non autochtone du même âge (Emploi et Développement social Canada 2016). Au Nouveau-Brunswick, 4 Autochtones sur 10 (42 %) ont moins de 25 ans, comparativement à 27 % de la population non autochtone (Statistique Canada 2016).

. Au cours de la prochaine décennie, on s'attend à ce qu'environ 400?000 jeunes rejoignent la population autochtone en âge de travailler. Pour la même période, la population active autochtone des 25 à 64 ans augmentera quatre fois plus que la population active non autochtone du même âge (Emploi et Développement social 2016). Au Nouveau-Brunswick, 4 Autochtones sur 10 (42 %) ont moins de 25 ans, comparativement à 27 % de la population non autochtone (Statistique Canada 2016). En 2018, les femmes qui occupaient un emploi au Nouveau-Brunswick représentaient 49 % de la population active totale de la province. Toutefois, dans l'industrie de la construction et de l'entretien de la province, les femmes ne représentaient que 2,1 % de la main-d'oeuvre qui travaillant directement à la construction de projets sur place. De même, les Canadiens autochtones étaient aussi sous-représentés dans l'industrie, représentant un peu plus de 2,7 % de la main-d'oeuvre de la construction dans la province (ConstruForce Canada 2019).

Le gouvernement élabore et offre depuis longtemps des programmes d'emploi et de formation professionnelle avec les communautés et les organisations autochtones. Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical fournit 25 millions de dollars par année pour soutenir la formation des apprentis en milieu syndical, l'innovation et les partenariats renforcés dans les métiers désignés Sceau rouge.

Le gouvernement du Canada fait d'importants investissements dans l'apprentissage et les métiers spécialisés par l'entremise du programme du Sceau rouge et d'autres programmes fédéraux de soutien à l'apprentissage. Ces mesures comprennent des subventions, des prêts, des crédits d'impôt et des prestations d'assurance-emploi pendant la formation technique en classe.

fait d'importants investissements dans l'apprentissage et les métiers spécialisés par l'entremise du programme du Sceau rouge et d'autres programmes fédéraux de soutien à l'apprentissage. Ces mesures comprennent des subventions, des prêts, des crédits d'impôt et des prestations d'assurance-emploi pendant la formation technique en classe. Depuis la mise sur pied du programme de subventions aux apprentis, environ 816?000 subventions ont été versées à des apprentis, pour un financement total de plus de 1 milliard de dollars.

mise sur pied du programme de subventions aux apprentis, environ 816?000 subventions ont été versées à des apprentis, pour un financement total de plus de 1 milliard de dollars. Le budget de 2018 a annoncé un programme de préparation à la formation d'apprenti, qui prévoit 46 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2018- 2019, et 10 millions de dollars par année par la suite, pour encourager les groupes qui font face à des obstacles à explorer les métiers, à obtenir une expérience de travail, à prendre des décisions éclairées en matière de choix de carrière et à perfectionner les compétences dont ils ont besoin pour exercer les métiers.

Liens connexes

Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Soutien fourni aux apprentis

Suivez-nous sur Twitter

Document d'information sur le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, annoncé dans le budget de 2016, cible les métiers désignés Sceau rouge et repose sur des partenariats diversifiés avec de nombreux intervenants. Le programme vise à :

aider à améliorer la qualité de la formation grâce à des investissements dans l'équipement;

soutenir des approches novatrices et l'établissement de partenariats avec d'autres intervenants;

réduire les obstacles qui empêchent les groupes clés comme les femmes et les Autochtones de faire carrière et de réussir dans les métiers.

Le programme est ouvert à tous les syndicats, y compris ceux qui n'offrent pas de formation reconnue par les provinces et les territoires comme une formation technique d'apprenti et ceux qui ne gèrent pas de centre de formation. Il comporte deux volets.

Le premier volet aide les syndicats à acheter de nouveaux équipements de formation modernes. L'évolution constante de la technologie exerce une pression sur les fournisseurs de formation, qui doivent s'assurer que les apprentis acquièrent les compétences requises en milieu de travail.

Le second volet soutient principalement des approches novatrices visant à éliminer les obstacles qui nuisent à l'atteinte de résultats en matière d'apprentissage, y compris ceux qui empêchent certains groupes clés comme les femmes et les Autochtones de faire carrière et de réussir dans les métiers. Ce volet est ouvert à divers intervenants et partenaires, mais les syndicats doivent y participer, soit en tant que responsable, soit en tant que partenaire de projets.

Le gouvernement du Canada investit considérablement dans la formation en apprentissage en accordant des subventions, des prêts, des crédits d'impôt et des prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe et en soutenant le programme Sceau rouge; et le financement accordé au programme First in Trades en est un exemple. Le gouvernement travaille aussi avec les provinces et les territoires à harmoniser les exigences de la formation en apprentissage dans certains métiers désignés Sceau rouge.

Document d'information sur Services stratégiques de main-d'oeuvre du PMA Inc.

Services stratégiques de main-d'oeuvre du PMA Inc. (SSMPMA) est une organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie, qui se consacre à la création de cultures d'apprentissage inclusives dans les milieux du travail du Nouveau-Brunswick au moyen de formations efficaces et de mentorat, à la gestion de projet et aux pratiques exemplaires en ressources humaines. En ce moment, SSMPMA offre trois programmes : le Programme Mentor Apprenti du Nouveau-Brunswick (PMANB), Nouvelles Bottes : Le progrès des femmes dans les métiers et First in Trades.

SSMPMA a fait ses preuves en matière de soutien à l'innovation dans la formation des apprentis en créant des cultures d'apprentissage visant à améliorer la qualité et l'efficacité du mentorat et de la gestion de projets, et en établissant des partenariats avec les intervenants de l'industrie et les employeurs afin de réduire les obstacles à l'emploi. SSMPMA, en partenariat avec les syndicats des métiers de la construction du Nouveau-Brunswick et l'Initiative conjointe de développement économique, continuera d'éliminer les obstacles en offrant de la formation, du soutien et des possibilités d'emploi aux Autochtones du Nouveau-Brunswick. Ces apprentis d'origine autochtone seront suivis de près, appuyés et supervisés par un coordonnateur de programme qui sera en mesure de les aider à surmonter les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés pendant la période d'apprentissage (comme la formation en classe ou par modules) afin de permettre des ajustements et des adaptations à leur modèle de soutien pendant toute la durée du projet.

Cette nouvelle cohorte d'apprentis autochtones recevra du soutien, de la formation et un emploi dans le cadre de ce projet, et sera appuyée par le groupe de mentorat par les pairs qui sera mis sur pied, ce qui permettra à ces apprentis d'échanger, d'établir des liens et de se soutenir mutuellement. Cette approche novatrice fournira un contexte à la progression des apprentis autochtones, puisque le projet permettra de superviser et d'évaluer leur cheminement afin de contribuer à leur réussite.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 10:15 et diffusé par :