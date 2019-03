Agrinos annonce l'enregistrement de sa solution B Sure au Canada





DAVIS, Californie, 13 mars 2019 /CNW/ - Agrinos est heureuse d'annoncer l'enregistrement au Canada de B SureMD, sa solution nutritive biologique appliquée sur les feuilles. B Sure est une solution éprouvée qui améliore les processus naturels des plantes et augmente le rendement, favorise la santé des plantes en périodes de stress et stimule la croissance des racines.

Agrinos continue également de travailler en vue de l'enregistrement au Canada d'ici la fin de 2019 ou le début de 2020 d'iNvigorate®, son produit microbien liquide à appliquer au sol. Les produits B Sure et iNvigorate sont reconnus par l'OMRI aux États-Unis, et leur utilisation est permise en agriculture biologique et en transformation biologique.

« Nous sommes très heureux de franchir cette étape au Canada puisque l'enregistrement de B Sure est un pilier de notre plan stratégique », explique Breen Neeser, vice-président exécutif, Amérique du Nord. « Agrinos est emballée par cet enregistrement, et nous croyons que nos produits offriront une excellente valeur aux consommateurs et aux producteurs des principaux marchés agricoles du Canada. »

À propos d'Agrinos

Agrinos est un fournisseur d'intrants de culture biologiques qui s'engage à améliorer la productivité et la durabilité de l'agriculture moderne. La gamme de produits biofertilisants et biostimulants d'Agrinos est innovatrice de nature et permet d'améliorer l'efficacité de la nutrition des plantes et l'efficacité de nombreux autres intrants de culture.

Les produits d'Agrinos sont vendus sous les marques iNvigorate, B Sure et Agrinos 5-0-0 aux États-Unis. Ces produits sont vendus sous les marques MayaMagic, BioAmin et BioQuitina au Mexique.

