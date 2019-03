Lune Rouge Entertainment annonce qu'Accenture et TELUS seront les commanditaires présentateurs de PY1





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW/ - Lune Rouge Entertainment, une entreprise montréalaise fondée par Guy Laliberté, est heureuse d'annoncer qu'elle recevra le soutien de deux commanditaires importants, Accenture et TELUS. Les deux entreprises seront les commanditaires présentateurs de PY1, une structure pyramidale nomade dans laquelle les spectateurs pourront vivre, au moyen d'un spectacle, une expérience d'immersion collective.

Les Montréalais, et les touristes de passage dans la ville, seront les premiers à assister à ce spectacle unique en son genre qui sera présenté tout l'été. Dès le 1er juin 2019, PY1 présentera Through the Echoes, le premier spectacle immersif produit sur mesure pour la pyramide.

« Lune Rouge Entertainment, Accenture et TELUS partagent la même passion pour l'innovation, la culture et la communauté », a déclaré Stéphane Mongeau, président de Lune Rouge Entertainment. « C'est, entre autres, pourleur engagement communautaire que nous avons choisis ces entreprises comme commanditaires de Through the Echoes, un spectacle qui fait appel à des technologies novatrices, et qui propose une réflexion sur la façon dont ces technologies façonnent notre monde. »

« À Accenture, nous commençons à réinventer l'avenir dès aujourd'hui », a déclaré Madeleine Chenette, directrice générale du bureau d'Accenture au Québec. « Dans un monde où l'innovation et les bouleversements surgissent de sources inattendues, nous sommes heureux de faire équipe avec Lune Rouge Entertainment pour soutenir la collectivité, réinventer le divertissement et fournir une plateforme afin que les plus grands talents du Québec rayonnent de nouveau sur la scène internationale. »

« TELUS est fière de mettre la puissance de son réseau de calibre mondial au service de grands créateurs locaux pour leur permettre d'explorer la relation entre les gens et la technologie », a affirmé François Gratton, président de groupe TELUS et chef de la direction TELUS Québec. « C'est un immense privilège pour la ville de Montréal d'être l'hôte de cette première mondiale. » Le spectacle témoigne de l'esprit d'innovation pour lequel la ville est reconnue dans le monde. Au nom des 6 000 membres de TELUS au Québec, tous mes voeux de succès à au premier spectacle de PY1 qui fera le tour du monde pour permettre aux gens de vivre des moments de connexion humaine uniques », a-t-il ajouté.

PY1 est un tout nouveau concept de divertissement fondé sur une expérience multisensorielle, alors que Through the Echoes est le premier spectacle qui y sera présenté. Avec sa forme symbolique depyramide géante, PY1 est un terrain de jeu unique pour la présentation d'expériences multimédia. Elle permettra aux créateurs numériques d'ici d'exploiter tout le potentiel de la technologie. Après Montréal cet été, PY1 partira en tournée à l'automne et mettra en valeur l'ingéniosité des créateurs montréalais d'abord à Miami, puis dans d'autres villes du monde.

À propos de Lune Rouge Entertainment

Lune Rouge Entertainment réunit des experts et des artistes chevronnés de l'industrie autour de projets technologiques et artistiques novateurs. Travaillant sur plusieurs projets au Québec et à l'international, Lune Rouge Entertainment développe des expériences de divertissement hautement immersives et explore de nouveaux horizons créatifs. Elle aspire à créer des oeuvres innovantes et communes à l'aide du métissage de talents, de cultures, de techniques théâtrales et de technologies. Lune Rouge Entertainment est une entité de la compagnie montréalaise Lune Rouge.

À propos d'Accenture

Accenture (ACN : NYSE) est une entreprise de services professionnels de calibre mondial qui fournit un large éventail de services et de solutions en matière de stratégie, de consultation, de numérique, de technologie et d'exploitation. Combinant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 industries et dans toutes les fonctions administratives, et s'appuyant sur le plus vaste réseau de prestation de services au monde, Accenture oeuvre au carrefour des affaires et de la technologie afin d'aider ses clients à améliorer leur rendement et à créer une valeur durable pour leurs propres clients. Avec 469 000 collaborateurs au service des clients dans plus de 120 pays, Accenture appuie l'innovation afin d'améliorer la façon dont les gens travaillent et vivent. Visitez-nous à www.accenture.com.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est l'une des plus importantes sociétés de télécommunication au Canada, grâce à des revenus annuels de 14,4 milliards de dollars et à 13,4 millions de connexions clients, dont 9,2 millions d'abonnés des services mobiles, 1,9 million d'abonnés des services Internet haute vitesse, 1,2 million de lignes d'accès au réseau résidentiel et 1,1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement, ainsi que des services de sécurité résidentielle et commerciale. TELUS est aussi le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada, et sa filiale TELUS International offre des solutions d'affaires à l'échelle mondiale.

Fidèles à leur philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons », TELUS et les membres de son équipe, actuels et retraités, ont versé plus de 650 millions de dollars à des organismes caritatifs et sans but lucratif, et offert plus de 1,21 million de jours de bénévolat au service des communautés locales depuis 2000. Créés en 2005 par Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, les 13 comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada et ses cinq comités à l'étranger dirigent les actions de soutien aux organismes de bienfaisance locaux. Ils ont remis 72 millions de dollars en appui à 7 000 projets locaux contribuant à enrichir la vie de plus de deux millions d'enfants et de jeunes chaque année. TELUS a eu l'insigne honneur d'être désignée l'entreprise philanthropique la plus remarquable du monde en 2010 par l'Association of Fundraising Professionals, devenant ainsi la première entreprise canadienne à recevoir cette prestigieuse marque de reconnaissance internationale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com.

