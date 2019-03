Varitron accueille Leah Slaughter à titre de vice-présidente, Chaîne logistique et programme d'intelligence artificielle





SAINT-HUBERT, QC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le président et chef de la direction du Groupe Varitron, Michel Farley, est heureux d'annoncer la nomination de Leah Slaughter au poste de vice-présidente, Chaîne logistique et programme d'intelligence artificielle. Elle sera notamment responsable de la mise en place de l'amélioration des programmes d'approvisionnement et aura pour mandat d'optimiser la chaîne logistique en y intégrant l'intelligence artificielle dans le but d'accélérer la réponse aux besoins des clients.

Leah compte plus de 20 années d'expérience approfondie dans le domaine des chaînes d'approvisionnement et la refonte de celles-ci de bout en bout, évaluant où les ressources de la chaîne sont les mieux déployées. L'objectif est de maximiser les revenus et améliorer les performances de livraison des clients en utilisant une évaluation du risque stratégique pour l'entreprise au moyen d'un approvisionnement stratégique, gestion de la demande, gestion de la chaîne logistique, approvisionnement, gestion du matériel, fabrication, logistique et service à la clientèle.

L'expérience acquise par Leah en matière de distribution de composants chez Future Electronics, auprès de divers fournisseurs EMS multinationaux, tels que SMTC, BreconRidge, Sanmina, Celestica, Jabil et les équipementiers, ainsi qu'en consultation pour les processus et applications de la chaîne logistique lui ont permis de parfaire ses connaissances en plus de gérer des équipes de plus de 200 personnes. Leah est diplômée du Sir Sandford Fleming College en gestion et distribution du matériel, en marketing et en administration des affaires.

À propos de Varitron

Classée parmi les plus grands EMS (Electronic Manufacturing Services) sur le périmètre Nord-Est de l'Amérique du Nord, Varitron est un chef de file en assemblage de produits électroniques qui oeuvre dans la plupart des secteurs d'activités de pointe tels que les réseaux intelligents, le militaire, l'optique, l'aéronautique, le transport, la sécurité, les télécommunications, les systèmes automatisés et les équipements médicaux. La réussite de Varitron repose sur son équipe d'experts et de professionnels dévoués. L'entreprise accorde une grande importance à la satisfaction de ses clients et est fermement engagée à rencontrer leurs objectifs dans le respect de leurs exigences. www.varitron.com

SOURCE Varitron

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :