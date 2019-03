Les investissements du gouvernement du Canada permettent aux chercheurs canadiens de réaliser des découvertes de calibre mondial





LONDON, Ontario, 13 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les découvertes faites dans les laboratoires de recherche canadiens mèneront à une vie plus propre, plus saine et plus prospère pour tous les Canadiens. Qu'ils travaillent à mettre au point des traitements efficaces contre le cancer ou des technologies vertes, les chercheurs ont besoin des bons outils pour concrétiser leurs idées audacieuses.



C'est ainsi qu'aujourd'hui, à l'Université Western, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, a annoncé une augmentation substantielle du financement octroyé à la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) , qui comprend la somme de 763 millions de dollars sur cinq ans et le montant de 462 millions de dollars par année d'ici 2023-2024. Ce financement permanent et stable est l'une des principales recommandations du Comité consultatif sur l'examen du soutien fédéral aux sciences, qui a mené ses travaux l'an dernier.

Il permettra à la FCI de continuer à soutenir les chercheurs en investissant dans les laboratoires et l'équipement de recherche de pointe de nos universités, collèges et hôpitaux de recherche. Investir dans l'infrastructure de recherche crée les espaces nécessaires pour former la nouvelle génération de chercheurs et réunir les chercheurs et les entrepreneurs qui peuvent stimuler l'innovation.

La ministre a aussi annoncé que le Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI allouait plus de 39 millions de dollars à l'acquisition de laboratoires et d'équipement de recherche de pointe. Cet investissement servira à financer 251 chercheurs menant 186 projets dans 43 universités partout au Canada. Le Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI aide les universités à recruter et à maintenir en poste des chercheurs de haut niveau de partout au monde en leur procurant l'infrastructure hautement spécialisée pour être des leaders dans leur domaine respectif.

Le Fonds des leaders John-R.-Evans versera notamment plus d'un million de dollars à l'Université Western pour soutenir cinq projets allant de la santé à la climatologie. Ryan Stevenson en profitera pour améliorer les connaissances sur la façon dont le cerveau développe sa capacité de traitement de l'information sensorielle chez les autistes. Robert Sica, quant à lui, renforcera notre capacité à mesurer les nuages, les aérosols, la fumée produite par les incendies de forêt et les cendres volcaniques qui ont des effets sur les climats local et mondial.

Citations

Depuis 1997, la Fondation canadienne pour l'innovation dote les chercheurs canadiens des outils dont ils ont besoin pour repousser les frontières du savoir dans toutes les disciplines. Ce financement permanent et stable permettra au Canada de demeurer une destination internationale pour la recherche et l'innovation.

Honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

La Fondation canadienne pour l'innovation pose la pierre angulaire sur laquelle se construira l'avenir en procurant aux chercheurs l'équipement qui assurera leur succès dès le début de leur carrière. Le Fonds John-R.-Evans crée les conditions nécessaires pour que les extraordinaires talents dans les universités et les hôpitaux canadiens excellent. Grâce à ce financement permanent et stable, la FCI continuera à soutenir leurs aspirations.

Roseann O'Reilly Runte, présidente-directrice générale de la FCI

Ce financement d'infrastructure nous permettra de sonder les premières signatures neurales des déficiences développementales, comme les troubles du spectre autistique, afin d'améliorer les stratégies d'intervention précoce. Nous pourrons aussi former la prochaine génération de scientifiques, ce qui aidera le Canada à demeurer à l'avant-garde du progrès scientifique.

Ryan Stevenson, professeur adjoint, département de psychologie, Université Western

Nous saluons les investissements continus du gouvernement du Canada dans la FCI et la recherche de pointe. Nous félicitons aussi nos collègues de l'Université Western dont les recherches profiteront directement de ce nouvel investissement.

Amit Chakma, président et vice-chancelier de l'Université Western

Faits en bref

Le Budget de 2018 prévoit un investissement historique de près de 4 milliards de dollars sur cinq ans dans la recherche et dans la prochaine génération de scientifiques. Il s'agit du plus important investissement au pays dans la recherche fondamentale.





Dans le Budget de 2018, le gouvernement du Canada a accordé à la FCI la somme de 763 millions de dollars sur cinq ans et un financement permanent et stable de 462 millions de dollars par année d'ici 2023-2024. Ce financement stable dotera nos chercheurs et nos étudiants des outils de pointe nécessaires pour créer et innover.





Le Fonds des leaders John-R.-Evans permet aux excellents chercheurs des universités canadiennes de mener de la recherche de pointe en leur fournissant l'infrastructure et l'équipement dont ils ont besoin pour devenir des chefs de file dans leur domaine respectif.

L'investissement total de 39 125 771 dollars est composé d'un financement d'immobilisation de 30 096 747 dollars pour l'infrastructure et d'un montant additionnel de 9 029 024 dollars du Fonds d'exploitation des infrastructures de la FCI, lequel programme aide les établissements à assumer les coûts d'exploitation et d'entretien supplémentaires.

Liens rapides

Produits connexes

Renseignements

Depuis plus de vingt ans, la FCI procure aux chercheurs les outils dont ils ont besoin pour voir grand et innover. Un système d'innovation robuste crée des emplois et des entreprises, améliore notre santé, assure un meilleur environnement et ultimement, favorise l'épanouissement des collectivités. Les investissements de la FCI dans les infrastructures de pointe des universités, des collèges, des hôpitaux de recherche et des établissements de recherche à but non lucratif du Canada permettent d'attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la prochaine génération de chercheurs et de soutenir la recherche de calibre mondial qui renforce notre économie et qui améliore la qualité de vie de tous les Canadiens.

