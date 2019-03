Le Palais des congrès de Montréal devient Grand partenaire de l'incubateur d'innovations en tourisme MT Lab





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal est fier d'annoncer qu'il est maintenant un Grand partenaire du MT Lab, le premier incubateur d'innovations en tourisme, culture et divertissement en Amérique du Nord. Dans le cadre de cette association, le Palais travaillera avec des « start-up » montréalaises pour développer le centre des congrès de l'avenir. Par son rôle actif auprès d'entreprises émergentes, le Palais stimulera l'innovation dans son industrie et bénéficiera de l'expertise d'entrepreneurs montréalais pour développer des expériences inoubliables pour les participants aux événements, notamment en utilisant la technologie et en sollicitant les différents sens.

«?Montréal est une ville d'innovation qui déborde de talents. Le Palais a un rôle à jouer dans l'écosystème créatif de la métropole et nous sommes convaincus que de jeunes entreprises d'ici peuvent faire une différence dans le développement de notre industrie?», confie Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal. «?Nous avons la possibilité de leur offrir une visibilité internationale incroyable et cette vitrine nous permettra du même coup d'offrir une expérience événementielle hors du commun?», ajoute-t-il.

D'ici le 15 mars, les entreprises émergentes du Québec peuvent soumettre leur candidature pour se joindre à la troisième cohorte du MT Lab et ainsi avoir l'occasion de collaborer avec le Palais pour révolutionner l'industrie touristique. Le programme d'incubation dure un an et permet aux entrepreneurs de proposer des solutions ingénieuses à des enjeux concrets identifiés par le Palais et les partenaires du MT Lab.

«?En devenant le Grand partenaire du MT Lab, le Palais confirme sa place de leader dans l'écosystème d'innovation montréalais. Notre mission est d'accélérer la rencontre entre la petite et la grande entreprise afin d'expérimenter les solutions des entrepreneurs d'ici et de les propulser sur le marché. La collaboration avec le Palais ouvre pour les start-up tout un pan du tourisme d'affaires comme lieu d'innovation?», estime Martin Lessard, directeur général du MT Lab.

Le Palais des congrès rejoint ainsi son partenaire Tourisme Montréal dans la création de valeur pour son industrie en offrant une vitrine à ces entrepreneurs montréalais prometteurs tout en contribuant au développement de solutions créatives aux enjeux du tourisme d'affaires.

« Tourisme Montréal tient à souligner le virage innovation entrepris par le Palais des congrès de Montréal et sa collaboration active avec l'écosystème de l'incubateur MT Lab. Le tourisme d'affaires est un secteur important de l'industrie touristique montréalaise et le leadership du Palais permettra de rendre notre destination plus compétitive » a déclaré Pierre Bellerose, vice-président à Tourisme Montréal et président du Conseil du MT Lab.

Le Palais soutient la jeune entreprise montréalaise Stay22

Déterminé à encourager la relève entrepreneuriale, le Palais annonce également un partenariat avec la solution d'hébergement sur carte Stay22 dans laquelle il voit un bénéfice concret pour la clientèle. Cette jeune entreprise facilite le processus de planification des organisateurs d'événements et permet aux visiteurs de trouver un hébergement qui répond à leurs besoins. Sans frais d'utilisation pour les promoteurs, elle facilite l'estimation des nuitées générées par leur événement. Solution montréalaise issue de la première cohorte du programme d'incubation de MT Lab, cette histoire à succès démontre le potentiel des « start-up » pour répondre aux besoins particuliers de l'industrie touristique.

Une nouvelle vision se définit au Palais

Ces partenariats s'inscrivent dans une série d'actions qui expriment concrètement l'élan de la nouvelle vision du Palais. Montréal est reconnue mondialement pour son dynamisme et sa joie de vivre, elle est un véritable terreau fertile pour l'innovation. Le Palais participera activement à cette effervescence en devenant un véritable vecteur de la créativité montréalaise. Cette volonté s'appuie sur quatre piliers qui guideront les projets à venir :

Vibrer au rythme de la communauté montréalaise.

Offrir une vitrine pour les scientifiques et les créateurs d'ici.

Faire vivre aux visiteurs des expériences hautes en couleur.

Être au coeur du développement du centre des congrès de demain.

Pour en savoir plus sur la nouvelle vision, cliquez ici

