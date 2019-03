Aurora Cannabis nomme Nelson Peltz au poste de conseiller stratégique





EDMONTON, Alberta et NEW YORK, March 13, 2019 /PRNewswire/ --

NYSE | TSX: ACB

Aurora Cannabis Inc. (« Aurora » ou « la Société ») (TSX: ACB) (NYSE: ACB) (Francfort: 21P) (WKN : A1C4WM) a annoncé aujourd'hui qu'elle a nommé Nelson Peltz au poste de conseiller stratégique. M. Peltz et Aurora travailleront de concert et de façon stratégique dans le but d'examiner les partenariats potentiels qui constitueraient la meilleure option stratégique pour pénétrer avec succès dans chacun des segments de marché envisagés par Aurora. M. Peltz donnera également des conseils sur la stratégie d'expansion mondiale de la Société.

La direction commente à ce sujet

« Nelson est un visionnaire des affaires mondialement reconnu. Il a fait ses preuves en matière d'engagement constructif visant à générer une croissance accélérée et rentable et de la valeur pour les actionnaires dans de nombreux secteurs verticaux qui suscitent notre plus vif intérêt », a déclaré Terry Booth, PDG. « Nelson partage notre vision à long terme de création de valeur au bénéfice de toutes les parties prenantes. Nous avons hâte de travailler avec Nelson pour étendre notre leadership mondial dans le secteur du cannabis en inscrivant Aurora dans tous les principaux segments de marché sur lesquels le cannabis devrait avoir une incidence. »

M. Peltz a ajouté : « Je crois qu'Aurora a un bilan solide en termes d'exécution, qu'elle se distingue nettement de ses homologues, qu'elle a réussi à s'intégrer tout au long de la chaîne de valeur et qu'elle est prête à passer à la vitesse supérieure dans un grand nombre de secteurs verticaux. Il me semble également que les producteurs canadiens agréés, et Aurora en particulier, sont bien placés pour prendre les rênes du développement de l'industrie internationale du cannabis à mesure que la réglementation évolue, en appliquant pour ce faire un modèle d'exploitation solide et reproductible à l'échelle mondiale. J'ai hâte de travailler avec Terry et la grande équipe d'Aurora pour évaluer ses nombreuses opportunités d'exploitation et stratégiques, notamment le possible engagement à l'égard de parties prenantes bien préparées dans les segments de marché grand public et autres secteurs. »

Nelson Peltz

Nelson Peltz est président-directeur général et associé fondateur de Trian Fund Management, L.P., une société de gestion de placements qui manie plusieurs milliards de dollars. M. Peltz est actuellement aussi président non-exécutif de The Wendy's Company et administrateur de The Procter & Gamble Company, Sysco Corporation et The Madison Square Garden Company. Il a précédemment été administrateur de H. J. Heinz Company, Legg Mason, Inc., Ingersoll-Rand plc et Mondel?z International, Inc., pour ne citer que ces entreprises. M. Peltz a également été président du conseil et président-directeur général de Triarc Companies, Inc., une entreprise qui était, pendant son mandat, propriétaire d'Arby's Restaurant Group, Inc. et de Snapple Beverage Group, ainsi que d'autres entreprises industrielles et de produits grand public. M. Peltz exerçait les fonctions de président du conseil et président-directeur général de Triangle Industries, Inc., la plus grande entreprise industrielle de produits d'emballage et de conditionnement au monde, figurant au palmarès Fortune 100, lorsque cette société a été acquise par Pechiney, S.A., entreprise internationale de premier plan du secteur des métaux et de l'emballage. M. Peltz a commencé sa carrière dans les affaires en intégrant l'entreprise familiale de distribution de produits alimentaires. M. Peltz apportera ses services de conseil à Aurora par le biais de 280 Park ACI Holdings, LLC.

Attribution d'option sur titres

En contrepartie des services que le conseiller principal doit fournir, la Société a octroyé à ce dernier des options sur titres (les « Options ») portant sur l'achat de 19 961 754 actions ordinaires de la Société à un prix de 10,34 dollars canadiens par action. Les Options seront acquises par tranches proportionnelles sur une période de quatre ans et trimestriellement, sous réserve d'une acquisition accélérée en cas de survenance de certains évènements précis, notamment la conclusion de certaines opérations déterminées. Le cours de clôture des actions ordinaires d'Aurora sera d'au moins 31,02 dollars canadiens et subsidiairement de 41,36 dollars canadiens pour un nombre déterminé de jours de bourse. Le conseiller principal peut exercer toute partie de l'Option qui a été levée au plus tard au septième anniversaire de la date d'attribution.

La Société a octroyé au conseiller principal des droits d'inscription liés aux actions ordinaires devant être acquises par l'exercice des Options.

À propos d'Aurora

Basée à Edmonton dans la province canadienne de l'Alberta, Aurora a une capacité financée de plus de 500 000 kg par an et elle exerce ses activités de vente et d'exploitation dans 24 pays répartis sur cinq continents. Aurora est l'une des plus grandes et plus éminentes entreprises de cannabis au monde. La Société fait l'objet d'une intégration verticale et d'une diversification horizontale sur chaque segment clé de la chaîne de valeur, depuis la conception d'installations et leur ingénierie à l'amélioration du cannabis et la recherche génétique en la matière, en passant par la production de chanvre et de cannabis, les produits dérivés, la mise au point de produits à grande valeur ajoutée, la culture domestique, ainsi que la distribution en gros et au détail.

Se démarquant très nettement de ses homologues, Aurora a mis en oeuvre une stratégie de production singulièrement avancée, cohérente et efficace qui repose sur des installations spécialement conçues intégrant des technologies d'avant-garde sur l'ensemble de tous les procédés, définies par une automatisation et une personnalisation très marquées. Cela se traduit par une production à grande échelle de produits d'excellente qualité à faible coût. Pensées pour être reproduites et modulables à l'échelle mondiale, nos unités de production sont conçues pour produire du cannabis à grande échelle, en garantissant une grande qualité, des rendements inégalés dans l'industrie et de faibles coûts de production par gramme. Toutes les installations d'Aurora sont construites pour répondre aux normes BPF (bonnes pratiques de fabrication) de l'Union européenne. Sa première unité de production, l'installation MedReleaf Markham récemment acquise et son distributeur européen de cannabis à usage médical, Aurora Deutschland, qu'elle détient à 100 %, ont atteint ce niveau de certification.

L'entreprise connaît une croissance organique rapide et gère avec la plus grande efficacité ses fusions et acquisitions stratégiques, lesquelles concernent à ce jour 16 filiales en propriété exclusive : MedReleaf, CanvasRX, Peloton Pharmaceutical, Aurora Deutschland, H2 Biopharma, Urban Cultivator, BC Northern Lights, Larssen Greenhouses, CanniMed Therapeutics, Anandia Labs, HotHouse Consulting, MED Colombia, Agropro, Borela, ICC Labs et Whistler. Aurora se distingue par sa réputation de partenaire et d'employeur de prédilection dans le secteur mondial du cannabis, grâce à ses investissements et aux partenariats stratégiques qu'elle a noués avec un grand nombre d'innovateurs de premier plan, notamment : Radient Technologies Inc. (TSXV : RTI), Hempco Food and Fiber Inc. (TSXV : HEMP), Cann Group Ltd. (ASX : CAN), Micron Waste Technologies Inc. (CSE : MWM), Choom Holdings Inc. (CSE : CHOO), Capcium Inc. (privé), Evio Beauty Group (privé), Wagner Dimas (privé), CTT Pharmaceuticals (OTCC : CTTH), Alcanna Inc. (TSX : CLIQ) et High Tide Inc. (CSE : HITI).

Les actions ordinaires d'Aurora s'échangent sur la Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole « ACB » et entrent dans la composition de l'indice composé S&P/TSX.

Pour en savoir plus sur Aurora, veuillez visiter notre site web pour les investisseurs, investor.auroramj.com

Ni la TSX, ni la NYSE, ni leur fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX et de la NYSE) n'acceptent de responsabilité quant à l'adéquation ou l'exactitude de ce communiqué.

Terry Booth, PDG

Aurora Cannabis Inc.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comporte des énoncés contenant certaines « informations prospectives » aux termes de la loi en vigueur sur les valeurs mobilières (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs se caractérisent fréquemment par des mots tels que « planifier », « continuer », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer », « pouvoir », « aller », « potentiel », « proposé » et autres mots semblables ou énoncés selon lesquels certains évènements ou conditions « pourraient » ou « vont » se produire et ils comprennent l'exécution de contrats définitifs, la conclusion des transactions décrites dans le présent communiqué et la réalisation des objectifs ou seuils de performance. Ces énoncés ne sont que des prévisions. Diverses hypothèses peuvent servir à tirer des conclusions ou faire des projections contenues dans les énoncés prospectifs tout au long de ce communiqué de presse. Les énoncés prospectifs se basent sur les opinions et estimations de la direction à la date où des tels énoncés sont faits, et ils sont sujets à un certain nombre de risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient entraîner une différence importante entre les évènements ou résultats réels et ceux projetés dans les énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation et décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir quelque énoncé prospectif que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige expressément.

Pour les médias :

Laura Gallant

+1-437-992-8429

laura.gallant@auroramj.com



Pour les investisseurs :

Marc Lakmaaker

+1-647-269-5523

marc.lakmaaker@auroramj.com



Rob Kelly

+1-647-331-7228

rob.kelly@auroramj.com



Pour les investisseurs aux États-Unis :

Phil Carlson / Elizabeth Barker

KCSA Strategic Communications

Téléphone : (212)896-1233 / (212)896-1203

Courriel : pcarlson@kcsa.com / ebarker@kcsa.com

