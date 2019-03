LIXIANA® (édoxaban) maintenant couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour les patients présentant de la fibrillation auriculaire ou de la thromboembolie veineuse





LAVAL, QC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Servier Canada est heureux d'annoncer que LIXIANA® est maintenant couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ?) en tant que médicament d'exception pour les patients souffrant d'une fibrillation auriculaire ou d'une thromboembolie veineuse. Le Québec s'ajoute ainsi à l'Alberta, où LIXIANA® est remboursé depuis le 1er mars dernier.

Les indications reconnues¥ pour la prise en charge de LIXIANA® par la RAMQ sont:

la prévention de l'accident vasculaire cérébral et de l'événement embolique systémique chez les personnes qui présentent de la fibrillation auriculaire non valvulaire nécessitant une anticoagulothérapie.

le traitement des personnes présentant une thromboembolie veineuse (thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire). Période d'autorisation : 12 mois.

La fibrillation auriculaire est le type le plus courant d'arythmie cardiaque et affecte environ 350 000 personnes au pays. Le risque de développer cette maladie augmente avec l'âge et avec d'autres facteurs de risque comme le diabète, l'hypertension artérielle et les maladies du coeur sous-jacentes. Sans traitement, la fibrillation auriculaire multiplie le risque de subir un AVC ou de souffrir d'insuffisance cardiaque. Les personnes aux prises avec cette maladie courent de trois à six fois plus de risque d'avoir un AVC ischémique.i Pour la plupart des patients qui souffrent de cette maladie, il est recommandé d'initier une anticoagulation par un anticoagulant oral dans le but de réduire ce risque élevé d'AVC. ii

«Il y a une valeur ajoutée d'offrir aux patients atteints de fibrillation auriculaire un anticoagulant oral à prise uniquotidienne pour prévenir la survenue d'un AVC, et ce, sans avoir à tenir compte de son alimentation.» a affirmé le Dr Jean Champagne, MD, FRCPC, cardiologue électrophysiologiste, Chef du secteur d'électrophysiologie, Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec, et professeur titulaire de clinique, Université Laval.

«Je vois d'un très bon oeil le remboursement d'un quatrième anticoagulant oral direct au Québec pour le traitement de la fibrillation auriculaire. Ceci nous permettra de personnaliser davantage le traitement anticoagulant prescrit à nos patients, lesquels se verront offrir ce qu'il y a de mieux pour eux.» a mentionné le Dr Jean-François Roux, MD, FRCPC, cardiologue électrophysiologiste, Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, professeur titulaire, service de cardiologie, et directeur du programme de médecine interne tronc commun, Université de Sherbrooke.

De son côté, la thromboembolie veineuse (TEV) comprend deux affections : la thrombose veineuse profonde (TVP) et l'embolie pulmonaire (EP). Une TVP est un caillot sanguin situé dans les veines de la jambe, et une EP est un caillot sanguin qui se déplace vers le coeur puis dans les vaisseaux des poumons. La TVE touche 1-2 personnes sur 1 000 par année au Canada. Les anticoagulants oraux constituent la principale forme de traitement de la TEV; ils sont très efficaces pour prévenir sa propagation et sa récurrence, alors que le taux de réduction relative du risque dépasse 80 %. iv

«Servier est engagé pour le progrès thérapeutique au service des besoins des patients et toutes nos activités se concentrent sur la réalisation de cet objectif. Nous sommes très heureux de la décision de la RAMQ qui permettra à un grand nombre de patients atteints de fibrillation auriculaire ou de thromboembolie veineuse de bénéficier des avantages de LIXIANA®», a déclaré Frédéric Fasano, président directeur général de Servier Canada. «Servier continue de travailler activement avec les autres provinces pour s'assurer que les patients atteints de fibrillation auriculaire ou de thromboembolie veineuse ailleurs au Canada aient un accès à LIXIANA® équivalent à celui du Québec».

A propos de LIXIANA® (édoxaban)

L'édoxaban est un inhibiteur direct du facteur Xa à prise orale uniquotidienne. Le facteur Xa est l'un des composants responsables de la coagulation sanguine; par conséquent, son inhibition fluidifie le sang et le rend moins susceptible de coaguler. Son homologation par Santé Canada est basée sur le plus large programme de développement clinique jamais réalisé pour un anticoagulant oral dans ce domaine. ENGAGE-AF et HOKUSAI-VTE sont les deux études pivots de phase III qui ont permis l'enregistrement de ce médicament et elles ont été conduites chez plus de 21 000 patients et 8 000 patients respectivement.iii

