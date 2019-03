AirMap et Honeywell développent une solution de suivi rentable pour les drones





Le dispositif matériel facile à utiliser intègre la connectivité 4G et satellite au système de gestion du trafic aérien pour les aéronefs sans pilote (UTM)

MADRID, 13 mars 2019 /PRNewswire/ -- Congrès mondial de la navigation aérienne (World Congress ATM) - AirMap, la plate-forme leader mondial de la gestion de l'espace aérien pour les drones, et Honeywell ont annoncé aujourd'hui le développement d'une solution de suivi de drones rentable permettant aux autorités responsables de la sécurité de l'espace aérien de repérer à tout moment les mouvements d'aéronefs avec ou sans pilote au sein d'un système d'espace aérien.

Ensemble, les deux sociétés développeront un dispositif matériel économique permettant aux systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS), communément appelés drones, de maintenir une communication régulière avec un système de gestion du trafic de drones (UTM). L'UTM est un système numérique de gestion du trafic aérien intégrant des technologies et des services conçus pour maintenir en toute sécurité l'intégration et l'espacement de drones et autres aéronefs et objets dans l'espace aérien à basse altitude à travers l'échange de données critiques et d'informations de télémétrie.

La solution de suivi de drones développée conjointement par AirMap et Honeywell prendra en charge plusieurs technologies de communication, y compris la 4G et la communication par satellite dans les zones non couvertes par la 4G, et ce pour diffuser en temps réel des données de télémétrie de drones vers un système UTM. La plate-forme UTM d'AirMap s'alimente de flux de télémétrie provenant de plusieurs solutions matérielles et logicielles pour permettre aux fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP) et autres autorités compétentes en la matière de visualiser, surveiller et résoudre des conflits dans l'espace aérien.

« La plate-forme UTM d'AirMap est conçue pour fournir une image opérationnelle en temps réel de l'espace aérien aux aéronefs avec ou sans pilote », a déclaré le PDG et co-fondateur d'AirMap, Ben Marcus. « Nous nous sommes associés à Honeywell pour proposer aujourd'hui un dispositif facile à utiliser, rentable et indépendant des drones, qui constitue un moyen pratique de gérer le trafic de drones dans n'importe quel environnement », ajoute-t-il.

Honeywell a investi dans AirMap et utilise les interfaces de programmation d'applications (API) d'AirMap pour les clients industriels effectuant des opérations telles que l'inspection de lignes électriques et d'équipements pétroliers et gaziers en aval.

Le dispositif de suivi est disponible aujourd'hui en tant que preuve de concept à des fins de tests.

À propos de AirMap

AirMap est la plate-forme leader mondial en matière de gestion de l'espace aérien pour les drones. AirMap relie les drones du monde entier aux autorités de l'espace aérien au moyen d'intégrations avec les principaux fabricants de drones tels que senseFly, Intel, Matternet, 3DR, etc. Déployée au Japon, aux États-Unis et en Suisse, la plate-forme AirMap domine le secteur en ce qui concerne la gestion du trafic aérien sans pilote (UTM) et U-space pour sécuriser les vols de drones à grande échelle.

