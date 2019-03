Les nouvelles solutions de formation à la sécurité des personnes de SAI Global comprennent un entraînement en cas de présence d'un tireur actif





Le contenu d'apprentissage en matière d'éthique et de conformité, puissant et intéressant, intègre une culture de sensibilisation au risque, qui prépare les employés à réagir aux signes avant-coureurs d'actes de violence extrême sur leur lieu de travail.

CHICAGO, 13 mars 2019 /PRNewswire/ -- SAI Global, leader reconnu en solutions de gestion intégrée du risque, a annoncé ce jour la parution d'une suite intégrale de solutions de formation à la sécurité des personnes, dont le contenu englobe la prévention, la préparation et la réaction à des actes d'une extrême violence sur leur lieu de travail. Conçue avec la méthodologie EthicsAnywheretm de la société, centrée sur l'apprenant, elle a pour but d'aider les organisations à changer les comportements autour des principaux domaines de risque ; la suite offre une grande variété d'approches pédagogiques pour tous les types d'apprenants dans tous les secteurs, pour toutes les régions et tous les scénarios.

La violence sur le lieu de travail est un problème qui ne cesse de prendre de l'ampleur et dont le coût est estimé à 121 milliards US par an pour les sociétés ; au cours des dernières années, la gravité et la fréquence des incidents ont augmenté et les employés devraient pouvoir réagir rapidement face aux actes terroristes et aux fusillades. Selon le Service de la sécurité et de l'hygiène du travail des États-Unis (OSHA), les incidents liés à des tireurs actifs dans le milieu du travail constituent désormais la troisième cause, par leur importance, de blessures professionnelles mortelles aux États-Unis et leur impact humain et psychologique est une triste réalité.

Les situations d'extrême violence sont imprévisibles et évoluent rapidement. Au cours de la dernière décennie, on a pu noter que les événements liés à des tireurs actifs se déroulent en cinq minutes ou moins et causent un plus grand nombre de décès ; 40 pour cent des fusillades se terminent par un suicide, sur le lieu de l'incident ou peu de temps après, plutôt que par des arrestations, ce qui donne à penser que l'objectif est d'infliger des dommages massifs. Près de 70 pour cent des situations se terminent avant l'arrivée des autorités policières. Quels que soient le secteur ou l'environnement, les employés doivent savoir détecter les signes avant-coureurs d'un comportement problématique et doivent pouvoir réagir de manière appropriée en cas de violence.

En assistant les bons comportements par une approche moderne et fondée sur la simulation de l'apprentissage institutionnel, les sociétés pourront protéger leurs employés, dont la réaction instinctive à la violence sur le lieu de travail n'est pas toujours la meilleure approche, tout en protégeant la continuité des affaires. La nouvelle formation proposée par SAI Global comprend une simulation interactive multirisque et enseigne comment réagir dans des situations d'extrême violence. La solution en matière de sécurité des personnes de SAI Global comprend d'autres caractéristiques importantes :

des expériences courtes et ciblées, à travers des offres de cours en ligne complètes se basant sur des visuels puissants et attrayants, qui abordent les sujets délicats avec un grand respect ;

différentes approches pédagogiques, pour tous types d'apprenants, parmi lesquelles des vidéos, des affiches, un guide d'animation en face à face et une évaluation différée ;

des produits complémentaires configurables, destinés à répondre aux besoins des clients ;

des expériences technologiques conviviales et intuitives, qui débouchent sur la simulation de risque « Survivre à une menace active » ;

une analyse de données puissante et flexible et l'établissement de rapports dont les capacités permettent aux employeurs de mesurer la participation, que ce soit au niveau individuel ou organisationnel ;

les sujets abordent la santé mentale, l'intimidation, la violence domestique et les menaces actives.

« Des exercices d'évacuation sont réalisés dans des sociétés à travers le monde. Comme en mode automatique, lorsque l'alarme se déclenche, vous et vos employés vous regardez et vous demandez s'il s'agit d'un exercice et si vous devez y participer ; vous vous dirigez vers le parking et attendez d'être sûrs que la voie est libre. Mais que se passe-t-il en l'absence d'alarme et si vos employés doivent réagir beaucoup plus vite et de manière plus précise, dans un cas d'extrême violence ? », demande Rebecca Turco, vice-présidente de la formation chez SAI Global. « Malheureusement, la plupart des organisations n'arrivent pas à suivre la croissance exponentielle de ces événements pour former leurs employés aux stratégies et aux tactiques de défense. Nos solutions en matière de sécurité des personnes se basent sur une approche moderne et innovante, qui porte sur les modes d'apprentissage, afin d'enraciner une culture de résilience face aux risques, à tous les niveaux de l'organisation. »

En tant que plus grand fournisseur de contenu de formation sur l'éthique et la conformité, SAI Global propose plus de 600 expériences d'apprentissage couvrant plus de 20 sujets à risque, dont le RGPD, les expériences d'apprentissage sur la sécurité des informations issues de la « gamification », ainsi qu'une série de formations et de communications sur le harcèlement sexuel, en conformité avec la norme AB 1825. EthicsAnywhere est un principe fondamental de la solution intégrée de gestion des risques et de conformité SAI360, lancée par SAI Global en septembre 2018. SAI360 est un ensemble de solutions de nouvelle génération, qui permet aux organisations de gérer les obligations opérationnelles et stratégiques en matière de conformité et d'y accéder dans le cadre d'un programme rigoureux de gestion des risques.

