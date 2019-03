Xi'an lance le projet de « ville fleurie », ajoutant six millions de mètres carrés de jardins au coeur de la ville





La ville historique chinoise redonne vie aux jardins fleuris de l'antiquité

XI'AN, Chine, 13 mars 2019 /PRNewswire/ -- Xi'an, l'une des plus anciennes villes de Chine, autrefois ville impériale durant les dynasties Sui et Tang il y a de cela 1 300 ans, a lancé un projet de « ville fleurie » pour mettre en place un réseau de rues, de jardins et de voies bordés de fleurs, mais aussi des galeries et des prairies fleuries en vue de relancer une ancienne tradition florale et touristique pour les résidents et les touristes.

Fort d'un total de 15 220 kilomètres de voies vertes prévues, le projet ajoutera des jardins de plus de six millions de mètres carrés et des voies vertes longues de plus de 500 kilomètres, avec 50 rues bordées de fleurs. Ces grands projets d'aménagement comprennent six parcs thématiques, deux parcs patrimoniaux et des dizaines de promenades plantées en 2019.

Selon Li Pingwei, le directeur du Bureau de la gouvernance urbaine et du maintien de l'ordre de Xi'an, le projet vise non seulement à façonner une ville verte en améliorant nettement le couvert végétal, mais également à restituer le charme ornemental des temps anciens, les touristes et les citoyens pouvant profiter d'un couvert fleuri toute l'année. « Il s'agit d'un projet essentiel pour Xi'an en 2019 et nous avons hâte de le mettre en place à travers des projets d'infrastructure et ornementaux. Xi'an fut le point de départ de la célèbre Route de la soie. Il y a des siècles, c'était l'une des plus grandes villes au monde. Des milliers de commerçants et de marchands de par le monde se rendaient sur cette terre promise, verdoyante et prospère. Nous aimerions recréer l'écosystème de ces temps anciens pour les touristes du monde entier afin qu'ils profitent d'une combinaison d'histoire et d'éléments contemporains », a-t-il déclaré.

Concentré sur le centre-ville et s'étendant sur la ville nouvelle, le projet couvrira à la fois les zones urbaines et de loisirs, allant des autoroutes et des routes près des hôtels aux parcs et aux collectivités locales, ceignant une ville ouverte et multiforme au grand nombre d'écosystèmes. Grâce à ce projet, Xi'an se transformera en une ville bigarrée où les avenues, les parcs et les voies seront conçus en fonction des couleurs, des fragrances, de la taille et de la saisonnalité des plantes, en se concentrant sur les éléments régionaux, pour former des paysages particuliers.

En outre, le secteur des espaces verts impliquera le public, en intégrant notamment l'horticulture dans la ville. Les résidents accèderont en quinze minutes aux voies vertes une fois le projet terminé. Les touristes et les citoyens se verront offrir des plans décrivant les fleurs pour qu'ils puissent organiser leurs promenades en conséquence.

À propos de Xi'an

Capitale de la province du Shaanxi, à l'ouest de la Chine, Xi'an est une destination touristique internationale riche de plus de 3 000 ans d'histoire et d'attractions touristiques de renommée mondiale telles que ses guerriers et chevaux de terre cuite et ses anciens remparts. La ville, surnommée le « Musée de la Chine en plein air », était le point de départ de la Route de la soie, un ancien réseau de routes commerciales qui reliait l'est et l'ouest, formellement établi sous la dynastie Han.

