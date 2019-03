Une collaboration entre dentistes belges est récompensée pour avoir encouragé le travail sur la santé mondiale et reçoit ainsi le prix Golisano de leadership en santé mondiale





Les lauréats sont annoncés à l'occasion des Jeux olympiques spéciaux mondiaux d'Abu Dhabi

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 13 mars 2019 /PRNewswire/ -- La Fondation Golisano et Special Olympics (Jeux olympiques spéciaux) ont distingué une collaboration entre dentistes belges pour avoir prodigué des soins de santé essentiels aux personnes les plus marginalisées sur terre, celles qui présentent une déficience intellectuelle (DI).

Le Golisano Global Health Leadership Award (Prix Golisano de leadership en santé mondiale), qui doit son nom à Tom Golisano, philanthrope et fondateur de Paychex, a été remis à sept récipiendaires lors d'une cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui à Abu Dhabi à l'occasion des Jeux olympiques spéciaux mondiaux 2019.

Le Prix Golisano de leadership en santé mondiale a été créé en 2017 dans le but de reconnaître les progrès réalisés dans le monde entier pour améliorer l'accès aux soins de santé essentiels des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Il s'agit de la plus haute récompense octroyée par les Jeux olympiques spéciaux à des partenaires en soins de santé.

La collaboration entre les dentistes belges, dirigée par les docteurs Luc Marks et Michel De Decker, a constitué une « plate-forme de collaboration nationale » qui permet aux dentistes exerçant en Belgique d'améliorer la santé bucco-dentaire des personnes présentant une déficience intellectuelle. Dans le cadre d'une collaboration nationale, quatre grandes universités belges se sont associées à toutes les organisations dentaires professionnelles dans le but de procurer une meilleure santé bucco-dentaire aux personnes présentant une DI.

« En distinguant les lauréats du Prix Golisano de leadership en santé mondiale 2019, nous reconnaissons le travail impressionnant que les professionnels de la santé peuvent accomplir pour soigner une population marginalisée », a souligné Ann Costello, directrice générale de la Fondation Golisano. « Nous saluons ces personnes et ces organisations et incitons les autres à avoir la même démarche envers les personnes présentant une déficience intellectuelle. »

La Fondation Golisano facilite le travail de Special Olympics Health à l'échelle mondiale et a investi quelque 37 millions de dollars dans la création et l'agrandissement des « communautés en bonne santé » des Jeux olympiques spéciaux partout dans le monde. Le don de Tom Golisano est le plus important jamais reçu par les Jeux olympiques spéciaux, et c'est aussi le don le plus important jamais fait par Tom Golisano et sa Fondation.

À propos des Jeux olympiques spéciaux

Les Jeux olympiques spéciaux (Special Olympics) forment est un mouvement mondial d'inclusion qui utilise au quotidien des programmes de sport, de santé, d'éducation et d'encadrement dans le monde entier pour mettre un terme à la discrimination à l'égard des personnes présentant une déficience intellectuelle et leur donner de l'autonomie. Fondé en 1968 et célébrant son 50e anniversaire cette année, le mouvement des Jeux olympiques spéciaux compte désormais plus de 6 millions de sportifs et de partenaires de Sports unifiés (Unified Sports) dans plus de 190 pays. Bénéficiant du soutien de plus d'un million d'entraîneurs et de bénévoles, les Jeux olympiques spéciaux proposent 32 sports de type olympique et plus de 100 000 jeux et compétitions tout au long de l'année. Les Jeux olympiques spéciaux reçoivent le soutien de particuliers, de fondations et de partenaires, notamment Bank of America, the Christmas Records Trust, The Coca-Cola Company, ESPN, Essilor Vision Foundation, la Fondation Golisano, la Law Enforcement Torch Run for Special Olympics (course au flambeau des agents de la paix pour les Jeux olympiques spéciaux), le Lions Clubs International, Microsoft, Safilo Group, la Fondation Stavros Niarchos, TOYOTA, United Airlines et The Walt Disney Company.

Tom Golisano et la Fondation Golisano

Tom Golisano, entrepreneur, philanthrope et acteur du leadership citoyen, est le fondateur et le président de Paychex, Inc., une entreprise basée à Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis. Employant plus de 12 000 personnes et disposant de 100 bureaux à l'échelle nationale, Paychex est un grand fournisseur national de solutions d'externalisation de la paie, des ressources humaines et de la gestion des avantages sociaux, au service d'un demi-million de petites et moyennes entreprises. La vision, la persévérance et les actions de Tom ont laissé leur empreinte sur un grand nombre de questions intimement liées à nos vies - les affaires, la santé, l'éducation, les politiques électorales, la politique en général et les réformes fiscales. Fervent défenseur de la dignité et de l'inclusion, Tom Golisano a utilisé son esprit de pionnier pour créer la Fondation Golisano, dans l'optique d'aider à faire du monde un endroit meilleur pour les personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un handicap de développement.

En plus des contributions philanthropiques personnelles de Tom à des hôpitaux, des institutions pédagogiques et d'autres organismes, qui se chiffrent à plus de 300 millions de dollars, la Fondation Golisano est désormais l'une des plus importantes fondations privées aux États-Unis, qui se consacre exclusivement au soutien de programmes destinés aux personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un handicap de développement. Créée en 1985, la Fondation a pour mot d'ordre d'« imaginer les possibilités ». Disposant d'actifs bruts d'une valeur supérieure à 40 millions de dollars, elle a octroyé plus de 24 millions de dollars en subventions, soit environ 2 millions de dollars par an, à des organismes sans but lucratif au service de personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un handicap de développement.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=CX3lsPvSSLI

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/834948/Special_Olympics_Golisano_Global_Health_Leadership_Awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/406718/Special_Olympics_Health_Golisano_Logo.jpg



