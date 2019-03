L'Ordre des architectes du Québec dévoile les projets finalistes de ses Prix d'excellence en architecture 2019 !





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des architectes du Québec dévoile les projets finalistes de ses Prix d'excellence en architecture. Sur les 104 dossiers soumis par les architectes, 45 se sont démarqués aux yeux du jury.

Ces 45 finalistes sont automatiquement en lice pour l'obtention du Prix du public. Le grand public est invité à voter pour son projet préféré du 12 au 31 mars. Le projet ayant récolté le plus de voix lors du vote en ligne sera dévoilé lors de la remise des prix, le vendredi 5 avril 2019, à la Société des arts technologiques, à Montréal.

Pour voter : www.oaq.com/pea.

Les Prix d'excellence en architecture 2019 sont une présentation de TD Assurance Meloche Monnex.

À propos des Prix d'excellence en architecture

Décernés depuis 1978 par l'Ordre des architectes du Québec (OAQ), les Prix d'excellence permettent de reconnaître et de mettre en valeur les réalisations architecturales exemplaires, au Québec et ailleurs dans le monde, par des architectes d'ici.

Membres du jury 2019

? Robert-Jan Van Santen, architecte associé et fondateur de VS-A (Hong Kong, Lille et Séoul) (président du jury)

? Alain Carle, architecte, Alain Carle Architecte (Montréal)

? Pénélope McQuade, communicatrice et animatrice présente dans le paysage médiatique québécois depuis 25 ans

? Marie-France Stendhal, architecte, directrice, développement des affaires - Canada, White Arkitekter AB (Suède).

