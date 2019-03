Interconnexions LD aquiert Alezia Technologies





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Interconnexions LD annonce l'acquisition d'Alezia Technologies, une entreprise spécialisée dans les technologies de réseau. L'addition des services d'Alezia Technologies à l'offre d'Interconnexions LD dans le secteur des communications unifiées permettra de mieux soutenir la clientèle des deux entreprises et de combler ses besoins sur 360 degrés. Les services et emplois d'Alezia Technologies sont maintenus en totalité.

MÊME VISION, MÊME DÉTERMINATION

Bien que l'officialisation de la transaction soit très récente, les deux entreprises collaboraient étroitement depuis quelque temps déjà. « Et avec beaucoup de succès », a tenu à préciser Robert Lefebvre, ex-propriétaire d'Alezia Technologies. « Nous partageons la même passion de nous dévouer entièrement à la clientèle affaires, la même détermination à assurer une forte présence en région, la même vision d'assurer des services de haute fiabilité ».

LA PARFAITE EXTENSION D'INTERCONNEXIONS LD



Concrètement, les services d'Alezia sont intégrés en totalité à l'offre d'Interconnexions LD, ce qui assure à ses clients une continuité des services. Alezia conserve également son identité corporative et son autonomie; elle devient une filiale et une offre spécialisée de LD. « Nous avons trop de respect pour les gens qui se dévouent à une organisation depuis des années pour effacer du jour au lendemain cette identité. Nous sommes persuadés que c'est la bonne façon de faire, dans le respect de nos valeurs et de celles de ceux qui se joignent à nous. Nous souhaitons que l'équipe d'Alezia se perçoive comme un partenaire privilégié », a expliqué Louis Dubois, président d'Interconnexions LD.

PLUS DE SERVICES. TOUJOURS LA MÊME FIABILITÉ.

Alors qu'Alezia se spécialise en gestion des réseaux, Interconnexions LD est reconnue en communications unifiées. L'union des deux entreprises permet de porter les effectifs à plus de 70 employés disponibles pour les clients. Mais surtout, elle permet à ces derniers d'obtenir des expertises plus pointues, des produits et services plus complets que jamais et un service à la clientèle efficace. « Les deux entreprises cumulent plus de quinze ans d'expérience de part et d'autre; c'est un gage de fiabilité et de stabilité pour l'avenir », a ajouté Louis Dubois.

INTERCONNEXIONS LD



Interconnexions LD est une entreprise de communication unifiée offrant à la clientèle affaires des services-conseils, des produits technologiques, des services d'installation et un soutien technique de haute fiabilité. Son offre de service est globale; elle couvre tous les besoins des grandes entreprises et des PME, incluant la téléphonie traditionnelle et IP, le câblage structuré, la fibre optique, les technologies de réseau, les accès wifi, la surveillance par caméra et une variété de services cloud. Avec plus de 70 employés, LD est depuis plusieurs années l'entreprise d'interconnexion la plus importante au Québec à desservir la clientèle affaires.

