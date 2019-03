Mary Kay révèle ses toutes dernières recherches au 20e Congrès mondial de dermatologie





Mary Kay Inc., l'un des plus grands innovateurs au monde dans les industries de la vente directe et des produits de beauté, maintient son engagement long de plusieurs décennies envers la recherche en science de la peau en tant que sponsor du 20e Congrès mondial de dermatologie. L'événement, qui se tient les 13 et 14 mars à Singapour, rassemble des chercheurs, des universitaires et des scientifiques de la communauté de la dermatologie pour échanger des informations sur les avancées technologiques et les nouvelles réalisations scientifiques.

Le Congrès mondial de dermatologie 2019 a pour thème « Explorer les nouvelles approches en dermatologie. » En comblant l'écart entre les experts du monde entier, l'événement propose des analyses, une exploration et un traitement de pointe des affections identifiées de la peau, des cheveux et des ongles. La conférence se penche sur la santé de la peau, les affections cutanées, les manifestations allergiques, la dermatologie clinique et la dermatologie cosmétique.

David Gan, scientifique principal chez Mary Kay Inc., présentera de nouvelles perspectives dans l'évaluation et la compréhension des rougeurs du visage. Sur la base de ces travaux, les scientifiques Mary Kay ont identifié quatre extraits botaniques qui contribuent à réduire la production de protéines et d'enzymes pro-inflammatoires dans la peau et développé une formule cosmétique contenant ces extraits pour traiter efficacement les rougeurs du visage. Après quatre semaines d'utilisation, la formule cosmétique a réduit la rougeur générale du visage et la température de la peau chez les sujets souffrant d'une irritation persistante de la peau.

« En tant que biologiste de la peau, je suis honoré de partager avec l'ensemble de la communauté scientifique les recherches dermatologiques révolutionnaires de Mary Kay ciblant les rougeurs du visage », a déclaré David Gan. « Chez Mary Kay, rien n'est plus gratifiant que de trouver des solutions aux problèmes cutanés qui touchent les femmes et de créer des produits innovants fournissant les bienfaits pour la peau que recherchent les consommatrices. Les résultats de ces recherches continues nous aideront à améliorer les produits Mary Kay® lorsque nous considérons les préoccupations et l'expérience de nos consommatrices. »

L'équipe du département de recherche et développement, dirigée par le Dr Lucy Gildea, directrice scientifique de Mary Kay, regroupe des scientifiques reconnus titulaires de doctorats et d'autres diplômes supérieurs dans de nombreuses disciplines : biologie de la peau, biologie cellulaire, chimie, biochimie et plus encore. Cette équipe de scientifiques se consacre également à découvrir les tendances et les technologies qui permettent à la société de créer des produits irrésistibles offrant des bienfaits aux consommatrices.

« Une collaboration avec les experts mondiaux les plus éminents en matière de soins pour la peau dans le cadre du 20e Congrès mondial de dermatologie offre l'occasion de partager les avancées technologiques et les percées scientifiques les plus récentes sur la santé de la peau », a ajouté le Dr Gildea. « Notre parrainage du Congrès mondial de dermatologie est l'une des séries de partenariats Mary Kay avec les communautés scientifiques et universitaires du monde entier et reflète notre engagement continu envers la recherche en science de la peau. »

Mary Kay est en première ligne de l'innovation avec un portefeuille global contenant plus de 700 produits. Avec plus de 1 500 brevets pour des produits, des technologies et des systèmes d'emballage, Mary Kay a favorisé une culture de l'innovation et investi des millions de dollars par an en recherche et développement. La nomination récente du Dr Lucy Gildea au sein de l'équipe de direction de la société et l'ouverture de la nouvelle installation de fabrication et de recherche et développement mondiale ultra-innovante basée aux États-Unis de Mary Kay viennent étendre le leadership de la marque prestigieuse de produits de beauté en matière de développement de produits et d'innovation basés sur la science.

Chez Mary Kay, le succès réside dans notre dévouement en faveur de produits irrésistibles, d'une opportunité valorisante et d'un impact communautaire positif. Depuis 55 ans, Mary Kay incite les femmes à atteindre leurs objectifs entrepreneuriaux dans près de 40 pays. Entreprise multimilliardaire, nous proposons ce qu'il y a de plus récent dans les soins dermatologiques de pointe, les cosmétiques aux couleurs audacieuses ainsi que les parfums. Découvrez plus de raisons d'aimer Mary Kay sur marykay.com

