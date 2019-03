Improve Digital choisit White Ops pour assurer la prévention contre la fraude dans les appels d'offres





Improve Digital, première plateforme européenne de publicité programmatique destinée aux éditeurs, fournisseurs de contenu et diffuseurs, a annoncé aujourd'hui avoir choisi le produit de White Ops , MediaGuard, pour la prévention dans les appels d'offre visant à protéger ses clients contre le trafic frauduleux. En exploitant MediaGuard, Improve Digital peut désormais bloquer le trafic non humain avant une enchère.

La présence mondiale d'Improve Digital est en pleine expansion et la société recherchait une solution automatisée garantissant un trafic propre. Improve Digital a choisi White Ops du fait de sa capacité à bloquer le trafic frauduleux et ne pas l'envoyer ainsi à ses partenaires. Grâce à ce partenariat, Improve Digital optimise la qualité de ses stocks sur tous les canaux et accélère sa stratégie de développement en tant que solution de vente de premier plan qui repose sur les normes de transparence les plus strictes, renforçant ainsi sa position sur le marché européen de la publicité programmatique.

« Nous pensons qu'il est possible, ensemble, de créer un écosystème de publicité en ligne transparent et fiable. C'est pourquoi, dans le but de protéger les intérêts de nos clients et favoriser la transparence des approvisionnements, nous sommes fiers d'annoncer que nous nous sommes associés à White Ops pour lutter contre le trafic invalide et faire évoluer la cybersécurité dans le secteur programmatique », a déclaré Sebastiaan Moesman, CEO d'Improve Digital. « Nous créons une situation gagnant-gagnant aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs : celle d'offrir une sécurité de premier plan à nos fournisseurs de contenu dans le monde entier et d'insuffler aux annonceurs une plus grande confiance dans le processus d'achat ».

Les cybercriminels construisent des robots sophistiqués conçus pour imiter le comportement humain, ils inventent de faux stocks d'éditeurs premium et échappent aux techniques de détection traditionnelles. La protection contre ces tactiques dans un environnement programmatique exige une solution de prévention complète, dynamique et évolutive. L'API de prévention dans les appels d'offres de White Ops, MediaGuard, est un algorithme d'apprentissage automatique qui apprend et évolue en temps réel à partir des techniques avancées de détection de robots de White Ops pour pouvoir prévoir et bloquer avec précision les demandes de publicité dirigées par des robots avant qu'un acheteur ne puisse enchérir. Cette élimination « en amont » des demandes de publicité frauduleuses se traduit par de meilleures performances pour les annonceurs et un rendement accru pour les éditeurs.

« La sophistication et la fraude publicitaire à grande échelle s'aggravant, il est impératif de prendre des mesures préventives pour protéger les annonceurs et les éditeurs », a déclaré Sandeep Swadia, CEO de White Ops. « Avec l'implémentation de Media Guard visant à la prévention contre la fraude dans les appels d'offre, Improve Digital est particulièrement bien placée pour empêcher les mauvais joueurs de ternir la chaîne d'approvisionnement programmatique ».

À propos de White Ops

White Ops est une entreprise de cybersécurité qui protège Internet contre les menaces automatisées et le détournement de robots malveillants. White Ops est la plateforme de choix de certaines des plus grandes entreprises Internet dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez visitez le site www.whiteops.com.

À propos d'Improve Digital

Improve Digital est la principale plateforme européenne de publicité programmatique pour les éditeurs, les fournisseurs de contenu et les diffuseurs.

La mission d'Improve Digital consiste à créer pour ses clients, des activités numériques intelligentes, efficaces et responsables. Les propriétaires de médias se servent de la technologie et des services d'Improve Digital pour monétiser leur inventaire premium. La société fournit des solutions d'entreprise personnalisées qui permettent aux propriétaires de médias d'optimiser leur stratégie de publicité programmatique et d'optimiser leurs revenus.

La société travaille avec plus de 250 des plus grands propriétaires de médias mondiaux, disposant d'une audience de plus de 600 millions de visiteurs uniques, soutenant ainsi les initiatives de 112 000 annonceurs chaque mois. En 2018, Improve Digital a fusionné avec le groupe de divertissement international Orange Games ; son siège se trouve à Amsterdam, avec d'autres bureaux présents à Anvers, Barcelone, Londres, Munich, Milan et Paris.

