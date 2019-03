/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Sommet sur le secteur de l'aérospatiale/





MONTRÉAL, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le syndicat Unifor convie les médias au Sommet sur l'aérospatiale intitulé « Toujours plus haut » organisé par ses sections locales de ce secteur.

« Nous avons invité plusieurs des partenaires du secteur à venir discuter de l'avenir de cette industrie vitale pour l'économie de Montréal et du Québec en lien avec notre politique sur l'aérospatiale « Toujours plus haut », a expliqué Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor. Plusieurs pistes de solutions présentées dans ce document seront mises en perspective par les différents invités conférenciers ainsi qu'au sein de discussions en atelier.

De nombreux élus fédéraux et provinciaux ont répondu à l'invitation ainsi que des acteurs majeurs de l'industrie dont des représentants des entreprises. Au nombre des conférencières et conférenciers et panellistes mentionnons l'Honorable Jean Charest, associé chez McCarthy Tétrault et président de Vision 2025, Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ, les députés Marwah Rizqy (Saint-Laurent) et Michel Picard (Montarville), Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'AÉRO Montréal, Nathalie Paré, directrice générale du Comité sectoriel de main d'oeuvre en aérospatiale du Québec (CAMAQ), Mehran Ebrahimi du Groupe d'étude en management des entreprises de l'aéronautique GEME-Aéro à École des sciences de la gestion de l'UQAM, Kevin Smith, vice-président Ressources humaines chez Pratt & Whitney Canada ainsi que Mario Héroux, directeur de l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (ÉMAM).

Du côté du syndicat Unifor, plusieurs prendront la parole dont Renaud Gagné, directeur québécois, Serge Dupont, adjoint au directeur québécois, Alexandre Lamarre et Yannick Houle, respectivement président et vice-président du Conseil industriel du secteur de l'aérospatiale. Mentionnons finalement la présence de dirigeantes et dirigeants de sections locales du secteur.

Où : Hôtel Intercontinental, 360 rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, Québec,

H2Y 3X4 - Salle Sarah Bernhardt, 2e étage Quand : Jeudi, 14 mars 2019 de 9 h à 17 h

Marie-Claude Lavallée, anciennement chef d'antenne et journaliste animera la rencontre.

Unifor représente 11 000 membres au Canada dont 6 500 au Québec qui travaillent dans le secteur de l'aérospatiale notamment chez Bombardier, Pratt & Whitney, Héroux Devtek, CMC Électronique, CAE, Avior, etc.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

