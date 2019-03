Girardin et Supérieur Propane s'associent pour réduire les gaz à effet de serre





DRUMMONDVILLE, QC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Girardin, le leader en énergie alternative dans l'industrie du transport scolaire, commercial et adapté, vient de conclure une entente stratégique de partenariat avec Supérieur Propane, la plus grande entreprise de distribution de propane au Canada, pour la distribution d'auto propane dans l'Est du Canada incluant le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Atlantique.

Grâce à cette entente, Supérieur Propane devient le partenaire privilégié d'approvisionnement de propane, d'installations, formations et accompagnement auprès des clients transporteurs de Girardin faisant l'acquisition d'autobus au propane.

Ce partenariat entre Girardin et Supérieur Propane favorisera l'intégration des autobus BLUE BIRD VISION et minibus MICRO BIRD équipés du moteur à faible émission FORD ROUSH Clean Tech au propane dans l'industrie du transport scolaire, commercial et adapté.

« Ce partenariat contribuera à faciliter l'intégration d'autobus au propane et à réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre pour ainsi permettre d'atteindre la cible de réduction environnementale en transport telle qu'établie par les gouvernements du Québec, de l'Ontario et des provinces de l'Atlantique » explique le vice-président de Girardin, Michel Daneault.

« Supérieur Propane est déterminée à agrandir l'infrastructure de ravitaillement afin de rendre l'auto propane encore plus accessible aux Canadiens à la recherche d'un carburant abordable et d'une solution de rechange écologique, avec de faibles émissions, » déclare Dean Barrière, directeur général pour le Québec, à Supérieur Propane. « Nous offrons à nos clients une technologie inégalée, les accréditations réglementaires et un service à la clientèle de qualité Supérieur en proposant de multiples choix à nos clients afin de répondre à leurs besoins. »

Ce partenariat exclusif entre Girardin et Supérieur Propane est effectif dès maintenant.

À propos de Girardin :

Girardin est distributeur d'autobus depuis 60 ans, desservant le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Atlantique, et est distributeur officiel d'autobus scolaires Blue Bird et de minibus de série MB et G5 fabriqués au Québec par Micro Bird. Aujourd'hui, Girardin est le leader incontournable des énergies alternatives (véhicules propulsés au propane, gaz naturel et électrique) en transport scolaire dans l'Est du Canada et détient une place des plus enviables sur le plan de la distribution des véhicules commerciaux et adaptés pour le transport de personnes à mobilité réduite. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site internet de Girardin : www.girardinbluebird.com.

À propos de Supérieur Propane:

Supérieur Propane est le plus grand fournisseur de propane, d'équipements et de services connexes du Canada, comptant plus de 150 points de distribution pour servir avec efficacité les clients issus des secteurs commerciaux, industriels, résidentiels et du secteur de l'agriculture, pratiquement n'importe où au pays. Nous nous efforçons d'offrir des innovations techniques et numériques qui ajoutent de la valeur pour nos clients, notamment avec la surveillance du niveau de réservoir ainsi que la gestion de compte en ligne, par le biais de notre site monSUPERIEUR.ca. Experts dans le domaine de l'auto propane, nous offrons des solutions personnalisées pour infrastructure en évolution, des conversions après-vente faciles, divers choix de ravitaillement par distributeurs à cartes, accessibles au public, ainsi que la gestion du propane et des coûts. Nous vous invitons à visiter SuperieurPropane.com pour obtenir de plus amples renseignements

