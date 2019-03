Equifax Canada estime que les Canadiens prennent de moins en moins de mesures pour protéger leurs renseignements personnels





TORONTO, 13 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon Equifax Canada, de moins en moins de Canadiens vérifient leurs états financiers, déchiquettent leurs documents personnels ou installent un logiciel de sécurité sur leur ordinateur malgré la menace croissante de fraude et de vol d'identité. Les données enregistrées par les institutions financières et suivies par Equifax Canada ont également révélé que :

Les tentatives de fraude par carte de crédit ont augmenté de 42 pour cent au cours des deux dernières années;

Les milléniaux ont été ciblés dans 48 pour cent des demandes frauduleuses de cartes de crédit en 2018;

La présomption de fraude par usurpation d'identité (quand un voleur d'identité se présente comme une personne réelle pour remplir une demande de crédit) a également augmenté de 84 pour cent au cours des cinq dernières années.

« Le vol et la fraude d'identité sont plus complexes et sophistiqués que jamais et devraient préoccuper de plus en plus les Canadiens », a dit Tara Zecevic, vice-présidente, Prévention de la fraude et Gestion de l'identité, Equifax Canada. « Les milléniaux, en particulier, devraient davantage s'éduquer et protéger leurs données personnelles vu le nombre important de fraudes par carte de crédit constatée en 2018. »

« Il semble que la complaisance s'installe chez certaines personnes alors que nous devons en réalité être plus vigilants que jamais dans la lutte contre la fraude », a ajouté Mme Zecevic. « Mais les voleurs d'identité ne prennent pas de vacances et ciblent les personnes qui leur facilitent la tâche. »

Résultats du sondage : les milléniaux sont moins préoccupés

Disposant de données qui démontrent une augmentation de la fraude et du vol d'identité, Equifax Canada voulait connaître l'opinion des consommateurs. Elle a mené un sondage auprès des consommateurs, destiné à évaluer l'opinion sur le vol d'identité et les habitudes qu'ils adoptent pour se protéger. C'est la deuxième année qu'Equifax Canada réalise ce sondage.

Le sondage a révélé que les consommateurs en faisaient plus dans deux domaines : ils partagent moins sur les médias sociaux (en hausse à 43 pour cent par rapport à 39 pour cent) et ils vérifient plus leur dossier de crédit (en hausse à 28 pour cent par rapport à 21 pour cent). Étonnamment, les milléniaux ont vérifié leur dossier de crédit plus que toute autre tranche d'âge (29 pour cent).

« Les jeunes adultes doivent reconnaître l'importance de la prévention de la fraude avant qu'elle ne se produise », a ajouté Mme Zecevic. « Il y a beaucoup de petites choses que les consommateurs peuvent faire pour protéger leurs renseignements personnels. Il s'agit simplement de savoir quoi faire et de prendre le temps de le faire. »

Les résultats du sondage suggèrent que les milléniaux ont moins tendance à s'inquiéter du vol d'identité et de la fraude et se sentent moins vulnérables que la population générale :

Question du sondage Milléniaux d'accord Population générale Vous sentez-vous vulnérable aux fraudeurs et aux voleurs d'identité? 53 pour cent 57 pour cent Croyez-vous que le vol d'identité est de plus en plus répandu? 70 pour cent 82 pour cent Le vol d'identité se produit chez d'autres personnes, il est peu probable que cela m'arrive. 25 pour cent 14 pour cent Vous n'êtes pas une cible de fraude parce que vous n'avez pas assez d'argent. 39 pour cent 29 pour cent Est-ce que vous vérifiez vos relevés de carte de crédit ou bancaires? 47 pour cent (chute de 10 points par rapport à il y a deux ans) 59 pour cent Déchiquetez-vous vos documents de nature personnelle ou financière? 36 pour cent 52 pour cent Actualisez-vous périodiquement vos mots de passe? 39 pour cent 49 pour cent Installez-vous (ou mettez-vous à jour) des logiciels de sécurité sur votre ordinateur personnel? 22 pour cent 35 pour cent

Résultats du sondage : préoccupations à l'égard de la complaisance

Près de quatre Canadiens sur dix (37 pour cent) disent avoir été victimes d'un vol d'identité ou de fraude à un certain point, et la grande majorité des répondants au sondage (88 pour cent) ont fait certaines démarches pour protéger leurs renseignements personnels. Ces chiffres sont toutefois en déclin, puisque 59 pour cent des répondants font la vérification de leurs relevés de cartes de crédit par rapport à 65 pour cent il y a deux ans, lorsqu'Equifax a mené un sondage semblable.

Dans la même optique, les gens déchiquettent moins leurs documents; 52 pour cent d'entre eux le font par rapport à 57 pour cent il y a deux ans, et seulement 35 pour cent des gens ont mis leur logiciel de sécurité à jour sur leur ordinateur comparativement à 42 pour cent en 2017.

« Consulter son dossier de crédit constitue une habitude responsable. C'est le cas du point de vue du suivi de son crédit, mais aussi pour détecter tout cas de vol d'identité. Nous encourageons les consommateurs à le faire », a déclaré Mme Zecevic. « Les Canadiens peuvent en outre communiquer avec nous pour mettre gratuitement une alerte à la fraude à leur dossier de crédit Equifax ».

Les alertes à la fraude constituent une manière efficace d'aider à repérer l'activité douteuse et d'aider les consommateurs à mieux se protéger contre le vol d'identité. Une alerte à la fraude est un avis mis à vos dossiers de crédit qui avise les sociétés de carte de crédit et les autres sociétés qui accordent du crédit que vous avez peut-être été victime de fraude, y compris le vol d'identité. Pour mettre une alerte à la fraude à leurs dossiers de crédit Equifax, les consommateurs peuvent composer le 1 866 828-5961.

Equifax a mené le sondage du 1er au 4 février auprès de 1 565 Canadiens âgés de 18 à 65 ans. Un échantillon aléatoire de la même taille donnerait une marge d'erreur de +/-2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

