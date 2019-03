La puissance de sortie du module HJT de Jinergy passe le cap des 450 W





PENANG, Malaisie, 13 mars 2019 /CWN/ - Le 12 mars, le Dr Liyou Yang, directeur général de Jinneng Clean Energy Technology Ltd (« Jinergy »), un fabricant chinois de produits photovoltaïques axé sur la technologie, a été invité à prononcer une allocution lors de PV CellTech 2019. L'événement est organisé par PV Tech, l'un des médias les plus influents de l'industrie photovoltaïque.

Lors de son discours intitulé Mass Production Technology of Heterojunction Solar Modules (technologie de production à grande échelle pour les modules solaires à hétérojonction), le Dr Yang a indiqué que, selon la loi de Moore, le coût de la production d'énergie photovoltaïque va chuter de manière importante et que l'envergure du marché va croître en conséquence. Parmi les technologies à très haut rendement, la technologie HJT offre les avantages distinctifs, notamment les processus plus simples et moins nombreux, moins de LID/PID et le faible coefficient de température. Elle est la plus susceptible de devenir la technologie grand public de prochaine génération. L'extrant énergétique réel des modules HJT bifaces de Jinergy est environ 44 % supérieur à celui des polymodules réguliers.

Selon le Dr Liyou Yang, la production en série moyenne et actuelle de la cellule HJT de Jinergy affiche une efficacité de 23,79 %, alors que l'efficacité des nouvelles cellules expérimentales atteint 24,73 %. La puissance de sortie du module par excellence, le JNHM72, se situe à 452,5 W. D'après les données tirées de la centrale expérimentale de Jinergy, la capacité de production du module HJT de Jinergy, pour une même superficie, est 50 % à 70 % supérieure à celle des modules réguliers disposant d'un système de repérage.

Jinergy est l'un des premiers fabricants de produits photovoltaïques à commercialiser les modules HJT en Chine. Le module HJT de Jinergy a été le tout premier au monde à être homologué conformément à la nouvelle certification IEC. Il a aussi été homologué DEWA et JPAC.

« Faisant face à la restructuration énergétique et à la réduction FiT, la technologie HJT biface de très haute performance est la solution idéale pour abaisser davantage le coût normalisé de l'électricité (LCOE), soit la norme couramment utilisée pour évaluer les investissements dans les centrales électriques photovoltaïques. Nouvellement entre dans la liste des fabricants Tier 1 de modules solaires BNEF, Jinergy continuera d'investir dans la R et D pour mettre au point des technologies de pointe et d'apporter une contribution au marché mondial de l'énergie renouvelable grâce aux produits les plus efficaces et fiables », affirme le Dr Yang.

À propos de Jinergy

Jinergy, un secteur de l'énergie verte constitué sous Jinneng Group, l'un des groupes énergétiques chinois appartenant à l'État, adopte une stratégie d'itération de technologie et a déployé trois générations de technologie de pointe, soit de type polycristallin, monocristallin PERC et HJT.

À la fin de 2018, Jinergy possédait une capacité de production totale de 2 GW des modules polycristallins, monocristallins PERC et HJT. En 2017, Jinergy a commercialisé les produits HJT à haut rendement. Le fabricant augmentera sa capacité de production à l'échelle GW dans un délai de trois ans.

