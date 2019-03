OrderDynamics constate que plus de la moitié des distributeurs de France proposent déjà un service de type Click-and-Collect/BOPIS





OrderDynamics, une société du groupe Tecsys, a publié aujourd'hui son rapport « Recherche Omni-2000 ? France ». La France se classe au deuxième rang après le Royaume-Uni pour les capacités BOPIS avec 50,5 % des distributeurs offrant un service de ce type et au quatrième rang pour l'e-commerce avec 84,3 % (parmi les sept pays étudiés pour le rapport « Omni-2000: Global Research »).

Preuve supplémentaire de son état avancé dans le domaine de l'omnicanal, la France se caractérise par une offre équilibrée, quelle que soit la taille de la chaîne de magasins étudiée. Plus précisément, 60,9 % des distributeurs comptant entre 101 et 250 magasins proposent un service BOPIS, ce qui est également le cas de 58,6 % des distributeurs comptant plus de 251 magasins.

Sur la base d'une enquête menée auprès de 204 chaînes de distribution comptant au moins 10 magasins, certains résultats dessinent clairement le marché de la distribution en France :

50,0 % des distributeurs proposent une visibilité active de leur inventaire

56,3 % des distributeurs omnicanal proposent un service de type BORIS (Buy Online Return In-Store ? Achat en ligne, retour en magasin)

Un certain nombre de sites optimisés pour le m-commerce : 12,6 % des distributeurs omnicanal

Il est à noter que les distributeurs français sont des précurseurs en matière de sites optimisés pour le m-commerce. Avec 12,3 % de l'ensemble des distributeurs français proposant des sites optimisés pour le m-commerce, le marché se classe au premier rang des pays évalués et dépasse les 8,3 % constatés dans l'étude « Omni-2000: Global Research ».

Cette étude établit que la France est l'un des marchés omnicanal les plus avancés au monde, mais elle fait également apparaître plusieurs opportunités de croissance : la prolongation du délai de retour, la réduction du temps de collecte entre le moment où la commande est passée et le moment où elle est prête et des actions commerciales plus directes sur les médias sociaux sont autant d'améliorations qui peuvent être apportées au marché français de la distribution.

« La France a jeté les bases d'une présence omnicanal puissante, qui vise à proposer aux consommateurs une qualité d'expérience sans précédent », déclare Nick McLean, président d'OrderDynamics. « Les distributeurs français peuvent saisir cette opportunité en s'intéressant activement aux solutions BOPIS ? qui ont le potentiel d'augmenter leur chiffre d'affaires ?, et en continuant à proposer à leurs clients une visibilité directe sur leur inventaire. »

À propos d'OrderDynamics

OrderDynamics, société du groupe Tecsys, développe la technologie de gestion de commandes la plus avancée au monde. La société aide ses clients à faire de la distribution omnicanal une réalité en optimisant l'exécution de leurs commandes. OrderDynamics propose des options de distribution telles que Click-and-Collect/BOPIS (achat en ligne avec retrait en magasin) et la livraison en magasin et à partir des magasins, qui garantissent des expériences d'achat transparentes. Des marques emblématiques telles que Speedo, Boardriders, Columbia Sportswear, JYSK, Princess Auto, Crabtree and Evelyn et Browns Shoes utilisent déjà la technologie OrderDynamics en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. Pour plus de détails : https://www.orderdynamics.com.

OrderDynamics est une filiale à 100 % de Tecsys, Inc. Tecsys propose des solutions pour la transformation de la chaîne d'approvisionnement qui permettent à ses clients de réussir dans un monde omnicanal qui ne cesse d'évoluer. Pour plus de détails : https://www.tecsys.com.

