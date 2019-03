Le Bénin accélère le déploiement de la Télévision Numérique Terrestre avec SES





Les téléspectateurs béninois peuvent désormais recevoir quinze (15) nouvelles chaînes diffusées en clair via satellite, grâce au nouvel accord entre le gouvernement de la République du Bénin et SES, premier fournisseur mondial de solutions satellitaires.

Dans le cadre de l'accord, un certain nombre de chaînes haute définition (HD) sera diffusé au Bénin. Il s'agit là des toutes premières chaînes HD disponibles via le service de télévision numérique terrestre (TNT) en Afrique. Cet accord marque une avancée de taille dans la transition digitale du pays, qui prévoit de mettre un terme au service analogique en 2020.

Pour assurer la disponibilité élevée du service et la couverture nationale requises par le Bénin, SES fournit une contribution pour tous les émetteurs TNT du pays mais également un service DTH pour les zones blanches, via SES-14, un satellite à haut débit (HTS). SES-14 a été lancé en janvier 2018 et se situé sur la position orbitale 47,5 degrés Ouest.

« SES nous a fourni une solution novatrice pour garantir la réalisation de la télévision numérique avec la diffusion des chaînes HD. Il s'agit d'un cap important, alors que nous nous rapprochons de l'arrêt du service analogique», déclare Darius Quenum, Président du Comité de Pilotage de la transition à la TNT à la Présidence de la République du Bénin. «Nous sommes ravis de travailler avec SES qui dispose à la fois des capacités techniques et de l'expérience requise pour soutenir nos ambitieux projets dont la mise en place de nouvelles normes de diffusion. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec le Comité de Pilotage de la transition à la TNT du Bénin pour fournir un service de haute qualité aux Béninois », explique Clint Brown, vice-président, Sales & Market Development for Africa, SES Video. « Le lancement d'un service HD peut s'avérer complexe, et nous nous engageons à fournir des solutions innovantes pour répondre aux besoins du marché. Le déploiement de ce service TNT et DTH est une étape importante pour le Bénin et nous sommes parfaitement positionnés pour fournir l'intégralité des services requis. »

Suivez-nous sur:

Social Media

Blog

Media Library

White Papers

À propos de SES

SES est le premier opérateur mondial de satellites avec plus de 70 satellites sur deux orbites différentes : l'orbite géostationnaire (GEO) et l'orbite terrestre moyenne (MEO). La société fournit à une clientèle diversifiée des services mondiaux de distribution vidéo et de connectivité, au travers de deux unités commerciales : SES Video et SES Networks. SES Video atteint plus de 351 millions de foyers TV dans le monde via des plateformes de diffusion directe par satellite (DTH) et des réseaux câblés, terrestres et de télévision sur IP (IPTV). Le portefeuille de SES Video inclut MX1, l'un des principaux fournisseurs de services de médias proposant une gamme complète de services innovants pour la distribution à la fois linéaire et non-linéaire, et le système de satellites ASTRA, qui offre la plus large couverture de télévision DTH en Europe. SES Networks fournit des services mondiaux de données gérés, permettant de connecter les individus dans le monde entier dans les secteurs des télécommunications, du maritime, de l'aéronautique et de l'énergie, ainsi que des gouvernements et des institutions. Le portefeuille de SES Networks comprend GovSat, un partenariat public-privé à 50/50 entre SES et le gouvernement luxembourgeois, et O3b, le seul système non géostationnaire offrant aujourd'hui des services haut-débit comparables à la fibre. Des informations complémentaires sont disponibles sur : www.ses.com

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 03:55 et diffusé par :