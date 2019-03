Flow Pharma, Inc. et OncoImmunity AS s'associent pour développer les vaccins anti-cancer personnalisés FlowVaxTM





Flow Pharma Inc., une société biotechnologique implantée dans la région de la baie de San Francisco axée sur le développement de vaccins anti-cancer personnalisés, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une collaboration avec la société norvégienne de bio-informatique OncoImmunity AS.

Selon cet accord, OncoImmunity accordera une licence du logiciel Immuneoprofilertm à Flow Pharma afin de soutenir le développement clinique et la commercialisation de produits basés sur la plateforme FlowVax. Le logiciel Immuneoprofilertm a récemment obtenu la certification CE-IVD en tant que dispositif médical et comble certaines des principales lacunes dans la prédiction de néo-antigènes. Développée par Flow Pharma, la plateforme du vaccin FlowVax est optimisée afin de fournir simultanément plusieurs peptides néo-antigènes cibles, dans le but d'améliorer l'attaque des cellules T dites "tueuses" spécifiques de la tumeur. OncoImmunity développera une fonction d'apprentissage automatique personnalisée utilisant les données cliniques générées par Flow Pharma, qui fonctionnera en synergie avec le logiciel Immuneoprofilertm afin de réaliser des prédictions adaptées à la plateforme FlowVax.

« Pour OncoImmunity, ce partenariat et accord d'octroi de licence exaltant représente une formidable occasion d'appliquer son logiciel de prédiction Immuneoprofilertm à la technologie FlowVax dans un environnement clinique. Il offre également à OncoImmunity la possibilité de tirer parti de sa connaissance approfondie de l'immunologie informatique et de son expertise dans le domaine de l'apprentissage automatique afin de développer une solution personnalisée pour la plateforme FlowVax, qui répondra aux besoins de Flow Pharma, aujourd'hui et dans les années à venir », a déclaré Richard Stratford, PDG d'OncoImmunity.

« Nous pensons que le logiciel Immuneoprofilertm d'OncoImmunity représente la meilleure solution de sa catégorie pour prédire de véritables néo-antigènes cliniquement pertinents. L'équipe bio-informatique de Flow Pharma travaillera en étroite collaboration avec OncoImmunity AS pour personnaliser notre façon d'utiliser le logiciel Immuneoprofilertm dans le but d'optimiser l'utilisation des données que nous génèrerons », a déclaré Reid Rubsamen, D.M., PDG de Flow Pharma.

À propos d'OncoImmunity

OncoImmunity AS est un spécialiste de l'apprentissage automatique qui propose une technologie exclusive permettant de combler les principales lacunes en matière de connaissances dans la prédiction de véritables néo-antigènes immunogènes pour une immunothérapie personnalisée du cancer. Le logiciel d'OncoImmunity facilite la sélection efficace de patients pour l'immunothérapie anti-cancer et identifie des cibles néo-antigènes créant des vaccins et des thérapies cellulaires anticancéreux véritablement personnalisés dans des délais cliniquement réalisables.

À propos de Flow Pharma

Flow Pharma Inc. est une société biotechnologique implantée dans la région de la baie de San Francisco qui développe des vaccins personnalisés, basés sur des néo-antigènes, à partir de sa plateforme de vaccins exclusive FlowVax.

La plateforme FlowVax est optimisée pour fournir simultanément plusieurs peptides néo-antigènes cibles dans le but d'améliorer l'attaque des cellules T dites "tueuses" spécifiques de la tumeur. Chacun des composants chimiques utilisés dans la plateforme FlowVax fait actuellement partie d'un vaccin ou d'un produit pharmaceutique approuvé par la FDA, ce qui simplifie le processus réglementaire. Flow Pharma s'apprête désormais à tester des vaccins thérapeutiques anticancéreux basés sur la plateforme FlowVax.

À propos de FlowVaxTM

Chacun des composants utilisés dans la plateforme FlowVax fait actuellement partie d'un vaccin ou produit pharmaceutique approuvé par la FDA, simplifiant ainsi le processus réglementaire. Les vaccins FlowVax peuvent également être fabriqués rapidement et efficacement, ce qui permet d'en maîtriser le coût et de mettre ce traitement à la disposition des médecins traitants peu de temps après le diagnostic, pour une efficacité maximale.

Cependant, à l'instar de toutes les approches personnalisées de vaccins, le développement et la commercialisation fructueux de produits basés sur la plateforme FlowVax sont fondés sur la capacité à identifier des néo-antigènes cibles cliniquement exploitables et immunogènes, dans un délai rentable et cliniquement exploitable. Le logiciel Immuneoprofilertm d'OncoImmunity relève ce défi en exploitant la puissance de l'intelligence artificielle (IA) pour identifier les néo-antigènes cliniquement pertinents et immunogènes à partir des données de séquençage de nouvelle génération.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment des informations relatives à l'opinion de la direction de Flow Pharma, Inc. (« la Société »), ses attentes futures, ses projets et ses perspectives. Plus précisément, lorsqu'ils sont utilisés dans la discussion précédente, les termes « croit », « s'attend à », « a l'intention de », « envisage », « prévoit » ou « pourrait », et d'autres expressions conditionnelles similaires, sont utilisés pour identifier des déclarations prospectives. Toute déclaration formulée dans le cadre de cette présentation, autre que celles correspondant à des faits historiques, relatives à une action, un événement ou un développement, constitue une déclaration prospective. Ces déclarations impliquent des risques et incertitudes, connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart majeur entre les résultats et les concepts de la Société et de ses filiales, et ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdites déclarations. Des facteurs inconnus ou imprévisibles peuvent également exercer un impact indésirable sur les résultats futurs de la Société. Les déclarations prospectives incluses dans cette présentation ne sont valables qu'en date des présentes. La Société ne peut pas garantir les résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations futurs. En conséquence, il est recommandé de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives. Enfin, la Société ne s'engage nullement à mettre à jour lesdites déclarations après la publication du présent communiqué de presse, sauf dans les cas prévus par la loi. Elle n'assume par ailleurs aucune obligation de mettre à jour ou de rectifier toute information émanant de tiers non rémunérés par Flow Pharma, Inc.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

