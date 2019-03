Alvarez & Marsal renforce ses capacités fiscales en F&A et élargit son leadership en conseils transactionnels à l'Asie





Le chef de file international des services professionnels Alvarez & Marsal (A&M) a nommé Yvette Chan au poste de directrice générale, à Hong Kong, pour prendre la tête du cabinet de conseils en fiscalité des F&A en Asie, au sein du Global Transaction Advisory Group. La nomination d'Yvette Chan, ainsi que les promotions de Richard Chen à Singapour et de Colin Gater à Hong Kong, aux postes de directeurs généraux, permettent à A&M de fournir une assistance optimale en matière de transactions transfrontalières à ses clients en Asie, et de renforcer la présence et les capacités grandissantes de la société dans la région.

Yvette Chan a plus de 14 ans d'expérience dans le secteur. Elle a consacré ces 10 dernières années aux activités de conseils à la clientèle en Asie sur des questions fiscales et réglementaires, en couvrant l'intégralité des transactions nationales et transfrontalières. Elle est intervenue dans plusieurs projets de fusions et acquisitions, co-entreprises, cessions, restructurations d'entreprise et de premier appel public à l'épargne (IPO) en Chine et à Hong Kong. Elle jouit d'une expertise approfondie avec les entreprises, les fonds de capitaux privés et les sociétés immobilières en Chine sur les questions fiscales relatives à leurs investissements au Japon, dans l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), en Australie, en Europe, en Israël, aux États-Unis et au Brésil.

Avant de rejoindre A&M, Yvette Chan travaillait chez KPMG à Londres et Hong Kong, où elle occupait récemment la fonction d'associée au sein de l'équipe en charge de la fiscalité des F&A dans le bureau de Hong Kong.

M. Chen se spécialise dans l'analyse comptable et financière des transactions buy-side et sell-side pour le compte de sociétés de capital investissement et d'acheteurs stratégiques. Il a conseillé des clients dans de multiples secteurs, notamment les biens de consommation et la vente au détail, les produits et services industriels, les transports et la logistique, l'énergie et les ressources, les logiciels et services, les médias et semi-conducteurs.

M. Gater jouit d'une expérience approfondie dans les conseils et les activités transactionnelles dans de multiples secteurs en Asie, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et Amérique du Nord.

Xuong Liu, directeur général chez A&M et responsable du cabinet asiatique du Transaction Advisory Group, déclare: "L'expérience d'Yvette dans le traitement des questions fiscales et réglementaires dans toute la région consolide nettement nos capacités et correspond parfaitement à notre gamme de solutions. Ses connaissances détaillées, ainsi que la vaste expérience de Richard et de Colin, sont des atouts majeurs pour notre expansion continue en Asie, qui aidera les clients à saisir des opportunités commerciales et à relever les défis transactionnels."

Yvette Chan déclare: "Je suis ravie d'intégrer A&M, tout spécialement durant cette période d'intense activité de F&A dans la Grand Chine et en Asie du Sud-Est. Le bilan opérationnel de la société, sa culture entrepreneuriale et l'absence d'audits conflictuels en font la plateforme parfaite pour aider les clients à optimiser la valeur."

Paul Aversano, responsable international des cabinets du Transaction Advisory Group d'A&M, déclare: "Nous suivons notre plan de croissance stratégique et avons récemment annoncé des expansions dans les pays nordiques et en France. Notre présence élargie en Grande Chine et en Asie du Sud-Est renforce notre capacité exclusive à fournir des perspectives internationales ancrées dans une expertise pragmatique. Notre équipe grandissante à Singapour optimise notre capacité à satisfaire nos clients en Asie du Sud-Est, et confirme notre engagement dans la région. Aussi bien individuellement que collectivement, Yvette, Richard et Colin viennent muscler nos effectifs en Asie."

Alvarez & Marsal en bref

Des entreprises, des investisseurs et des entités gouvernementales du monde entier font appel à Alvarez & Marsal (A&M) lorsque les approches conventionnelles ne suffisent plus pour apporter un changement et atteindre les objectifs. Société privée depuis sa création en 1983, A&M est une firme internationale de services professionnels fournissant des services de conseil, d'amélioration de la performance commerciale et de gestion des opérations de redressement.

Avec plus de 3 500 personnes réparties sur quatre continents, nous apportons des résultats tangibles aux entreprises, conseils d'administration, sociétés de capital investissement, cabinets juridiques et agences gouvernementales confrontés à des défis complexes. Nos dirigeants et leurs équipes aident les organisations à transformer leurs opérations, stimuler la croissance et accélérer les résultats grâce à des mesures décisives. En s'appuyant sur des opérateurs expérimentés, des consultants de premier rang, d'anciens régulateurs et des personnalités du secteur, A&M exploite ses compétences en restructuration pour permettre une évolution débouchant sur des actifs commerciaux stratégiques, la gestion des risques et la création de valeur à chaque étape de la croissance.

À propos du Global Transaction Advisory Group d'Alvarez & Marsal

Le Global Transaction Advisory Group d'A&M apporte aux investisseurs et aux prêteurs les réponses attendues pour conclure un contrat. Nous associons nos solides ressources opérationnelles, industrielles et fonctionnelles à une expertise comptable et fiscale de la plus haute qualité afin d'évaluer les moteurs contractuels clefs et d'analyser avec précision la cause première de toute problématique. En tant que plus grand cabinet de conseils transactionnels en dehors des "Big Four", nos équipes internationales aident les sociétés de capital investissement, les fonds souverains, les bureaux de gestion patrimoniale, les fonds spéculatifs et les entreprises acquéreuses à créer de la valeur sur l'intégralité du cycle de vie de leurs investissements. Le Global Transaction Advisory Group se compose de plus de 350 professionnels, répartis dans 22 bureaux aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Inde et en Asie. Notre équipe internationale jouit de connaissances approfondies dans une kyrielle de secteurs, notamment dans les marchés verticaux des soins de santé, des logiciels et des technologies, de l'énergie et des services financiers.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: AlvarezandMarsal.com. Suivez A&M sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

