VITROS® XT MicroSlide d'Ortho Clinical Diagnostics obtient le marquage CE : la première capacité multitest ajoutée à la technologie brevetée MicroSlide





La technologie MicroSlide fournit des résultats précis sur lesquels les cliniciens peuvent compter en toute confiance, tout en simplifiant le flux de travail et en améliorant les délais d'exécution

RARITAN, New Jersey, 13 mars 2019 /PRNewswire/ -- Ortho Clinical Diagnostics, un leader mondial du diagnostic in vitro, a annoncé avoir le reçu le marquage CE pour VITROS® XT MicroSlide d'Ortho, une nouvelle technologie multitests qui permet aux laboratoires de réaliser deux tests simultanément.

VITROS® XT MicroSlide d'Ortho est optimisé par DIGITAL CHEMISTRYtm (chimie numérique), une technologie optique qui recueille considérablement plus d'informations de chaque test qu'auparavant, permettant d'économiser du temps et de l'espace dans le laboratoire, d'augmenter la productivité, tout en réduisant la quantité d'échantillons patients requis pour l'analyse. Cela représente un avantage important pour les patients vulnérables ou ceux qui ont des problèmes d'accès veineux.

«?Les VITROS XT MicroSlides révolutionnaires exploitent la puissance de notre technologie exclusive MicroSlide, fournissant des résultats de test de haute qualité et un débit plus élevé, le tout dans l'espace physique existant du laboratoire?», a déclaré Jennifer Paine, responsable du portefeuille chez Ortho. «?L'exécution de deux tests par plaque réduit le volume d'échantillon par rapport à la technologie actuelle. Ce qui est particulièrement important pour les patients complexes, difficiles ou fragiles.?»

Parmi les caractéristiques et avantages clés de VITROS® XT MicroSlide d'Ortho, citons notamment :

DIGITAL CHEMISTRYtm : la chimie numérique, une technologie optique d'imagerie numérique avancée qui recueille considérablement plus d'informations de chaque test qu'auparavant, améliorant les performances et permettant une analyse puissante des données.

: la chimie numérique, une technologie optique d'imagerie numérique avancée qui recueille considérablement plus d'informations de chaque test qu'auparavant, améliorant les performances et permettant une analyse puissante des données. Des résultats fiables et de grande qualité : le système permet aux laboratoires de fournir de façon constante et efficace des résultats précis et fiables en lesquels vous avez confiance.

le système permet aux laboratoires de fournir de façon constante et efficace des résultats précis et fiables en lesquels vous avez confiance. Une productivité et une efficacité accrues : effectuer simultanément deux tests qui sont généralement demandés ensemble à partir d'un seul petit échantillon de sang. Cela permet d'améliorer la productivité du laboratoire et les délais d'exécution, tout en simplifiant la gestion des stocks et en optimisant l'espace de stockage.

«?VITROS XT MicroSlide d'Ortho constitue une grande avancée technologique, avec la chimie numérique, synonyme d'une véritable révolution dans la poursuite de diagnostics cliniques constamment fiables et précis?», a déclaré le Dr Jorge Aldunate Ortega, responsable du laboratoire clinique de RedSalud au Chili. «?Cette technologie renforce Ortho en tant que leader de confiance dans le domaine de la chimie et de l'immunodiagnostic.?»

Les MicroSlides VITROS® XT d'Ortho, qui comprennent les plaques VITROS® UREA-CREA, TRIG-CHOL et GLU-Ca, ont obtenu le marquage CE, signifiant leur conformité aux exigences réglementaires de l'Union européenne. Ces produits sont disponibles à l'achat sur le système intégré VITROS® XT 7600 en mars 2019. Le produit est actuellement disponible à l'achat dans de nombreux pays, et notamment au Chili, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Islande, en Italie, en Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni, en Australie, au Liechtenstein, en Norvège et en Nouvelle-Zélande.

À propos des systèmes VITROS® d'Ortho

Les systèmes de chimie, d'immunodiagnostic et les systèmes intégrés VITROS® d'Ortho Clinical Diagnostics constituent un portefeuille de produits et de technologies brevetées qui aident les laboratoires cliniques à diagnostiquer, à surveiller et à traiter les pathologies. Les produits VITROS® sont conçus pour aider les laboratoires cliniques à faire face aux défis organisationnels, opérationnels et économiques d'aujourd'hui.

À propos d'Ortho Clinical Diagnostics

Ortho Clinical Diagnostics est un leader mondial du diagnostic in vitro, au service des laboratoires cliniques et des services spécialisés en immunohématologie. Présents dans les hôpitaux, les réseaux d'hôpitaux, les banques de sang et les laboratoires de plus de 125 pays et territoires, les excellents produits et services d'Ortho permettent aux professionnels de la santé de prendre des décisions thérapeutiques éclairées. Dans le cas des services spécialisés en immunohématologie, les produits de groupage sanguin d'Ortho garantissent à tous les patients de recevoir un sang sûr, du bon type, ainsi que la bonne unité. Ortho fournit des technologies de dépistage sophistiquées, ainsi que des outils d'automatisation, de gestion des informations et d'interprétation aux laboratoires cliniques du monde entier, afin de les aider à améliorer les soins prodigués aux patients mais aussi à accroître leur efficacité et leur rentabilité. L'objectif d'Ortho est de sauver des vies et d'en améliorer la qualité grâce à ses diagnostics, et nous le faisons en réinventant ce qui est possible. C'est ce qui caractérise Ortho depuis plus de 75 ans et ce qui continue de faire avancer l'entreprise aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orthoclinicaldiagnostics.com.© Ortho Clinical Diagnostics 2019

