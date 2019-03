Gemalto élargit sa gamme de solutions Cloud « HSM à la demande »





Gemalto, leader mondial de la sécurité numérique, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de trois nouveaux services de modules harware de sécurité (HSM) basés sur le cloud, HSM on Demand pour CyberArk, HSM on Demand pour Hyperledger et HSM on Demand pour Oracle TDE. Chaque service est disponible via la plateforme SafeNet Data Protection on Demand, un espace de services HSM, de services de cryptage et de gestion des clés basés sur le cloud, qui s'intègrent facilement aux services cloud et aux offres informatiques les plus utilisés, visant à protéger les données où qu'elles soient créées, consultées ou stockées.

L'adoption rapide des services cloud et numériques a compliqué la tâche pour les entreprises devant sécuriser les données et les identités qui sont créées, stockées et gérées en dehors du périmètre de l'entreprise. Même si les entreprises reconnaissent que le chiffrement des données est la solution optimale pour sécuriser les informations sensibles, elles font face à des défis de coût et de complexité dans le déploiement de tel chiffrement, basé sur des modules matériels de sécurité (HSM) sécurisant leurs opérations cryptographiques. La plateforme SafeNet Data Protection On Demand de Gemalto apporte une solution simple en fournissant des services HSM basés sur le cloud, faciles à déployer en quelques minutes sans nécessiter l'intervention de spécialistes hautement qualifiés. Gemalto, leader sur le marché des HSM, aide ainsi désormais ses clients à sécuriser leurs clés de cryptage et leurs données dans tous les environnements possibles, cloud, hybrides et sur site.

« Dans un contexte de menaces croissantes, d'adoption massive du cloud et de réglementations de confidentialité en pleine évolution, des défis complexes sont apparus en matière de chiffrement, d'accès privilégié et de transactions financières », déclare Todd Moore, Vice-Président en charge du département Produits de chiffrement chez Gemalto. « Nos tout derniers services Cloud HSM à la demande aident les entreprises à garder une longueur d'avance sur les nouvelles menaces et à être confirmes aux réglementations, leur permettant de déployer facilement une solution HSM assurant les pratiques de gestion des clés et de sécurité les plus fiables, tout en offrant une installation rapide et facile, accompagnée d'importantes économies par rapport aux approches traditionnelles impliquant du matériel et des compétences spécialisés. »

« De nombreuses entreprises aimeraient déployer plus largement des solutions pour la sécurité de leurs données, mais restent souvent frileuses en raison des exigences en termes de complexité, de coûts et de personnel qualifié, tout particulièrement pour ce qui concerne le chiffrement et la gestion des clés », souligne Garrett Bekker, analyste principal chez 451 Research. « Le lancement de la plateforme SafeNet Data Protection On Demand répond aux préoccupations de ces entreprises. Le développement des nouvelles solutions Cloud HSM à la Demande pour servir les nouveaux cas d'usage comme la blockchain, la sécurité des bases de données et la gestion des accès privilégiés est une décision logique et pertinente. »

HSM on Demand pour CyberArk

HSM on Demand pour CyberArk fonctionne parfaitement avec la solution de sécurité des accès privilégiés de CyberArk, fournissant une protection des clés privées et une puissante entropie pour la génération des clés système. En sécurisant la clé Maitre et en assurant sa conservation dans un coffre sécurisé, HSM On Demand pour CyberArk prévient le risque que la clé principale soit exposée ou compromise.

HSM on Demand pour Hyperledger

HSM on Demand pour Hyperledger augmente le niveau de confiance dans les transactions blockchain en sécurisant les clés cryptographiques qui signent ces transactions. Ce service protège les portefeuilles numériques, tout en garantissant la disponibilité immédiate des clés sur le cloud une fois l'accès accordé. Le service fournit un haut niveau de sécurité dans les centres de données et sur le cloud, ce qui permet une architecture multi-tenant des identités blockchain par partition en guise de preuve de transaction, et répond aux exigences d'audit. Il apporte également des améliorations de performance résultant de l'allègement des opérations cryptographiques, qui sont transférées des serveurs d'applications vers le service Cloud HSM à la demande.

HSM on Demand pour Oracle TDE

HSM on Demand pour Oracle TDE (Transparent Data Encryption - Chiffrement transparent des données) résout la problématique présentée par les clés de cryptage stockées localement, en les protégeant avec une clé principale, stockée dans un coffre- fort de clés distinct. Ceci garantit que seuls les services autorisés peuvent demander le décryptage de la clé locale. Si un hacker vole la base de données, celle-ci est chiffrée et inaccessible car le hacker n'a pas accès aux clés qui sont stockées en toute sécurité par le service Cloud HSM.

