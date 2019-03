Vincent Dente rejoint BCW comme directeur de la création, Amérique du Nord





BCW (Burson Cohn & Wolfe), une agence de communications leader, a annoncé aujourd'hui la nomination de Vincent Dente en qualité de directeur de la création, Amérique du Nord. Il sera responsable du renforcement de l'équipe d'experts créatifs de BCW, qui développent des programmes de communication intégrée innovants et produisent des résultats commerciaux extraordinaires pour les clients.

« Vincent est un expert qui sait transformer les idées créatives en récits multimédia intégrés pouvant toucher divers publics et les convaincre à agir », a déclaré Chris Foster, président, Amérique du Nord, BCW. « Ses expériences acquises pendant plus de 25 ans au sein de presque chaque secteur de l'industrie seront très précieuses pour nos clients, chaque fois que nous les aidons à propulser leurs affaires à travers un storytelling moderne, intégré et créatif. » Dente relèvera de Foster et de Jim Joseph, président mondial de BCW.

Avant de rejoindre BCW, Dente fut vice-président exécutif, directeur de la création, USA chez MSL. Avant ce poste, il a travaillé cinq ans chez Edelman en qualité de vice-président exécutif, directeur général de la création. Il a dirigé son Réseau créatif de New York, notamment toutes ses pratiques des affaires publiques et privées, de la santé et de la marque, en collaborant avec des clients des secteurs boisson, produits de consommation emballés, soins de santé, assurance, vêtements de sport et technologie.

Avant cela, Dente fut directeur de la création et co-fondateur de AgentOf, où il dirigea une équipe chargée de développer du contenu créatif, la stratégie des médias sociaux, la conception digitale et des solutions d'e-commerce pour des clients comme Joseph Abboud, Harman International, JBL, Lacoste, Microsoft, Sprint et John Varvatos. Au début de sa carrière, Dente a dirigé pendant 15 ans son agence du même nom Dente Inc. et a collaboré avec des clients comme BMW, Direct TV, Ducati, Dupont, Hilton, Honda, Labatt Blue, Lexus, Lucent Technologies, Mercedes-Benz, Mitsubishi et United Airlines.

En reconnaissance de sa collaboration, Dente a reçu plusieurs distinctions comme le Titanium Lion au festival Cannes Lions ; Best in Show du magazine The One Show ; Best Experiential Build de Digiday ; Best in Show et le Prix Platinum SABRE de Holmes Report ; ainsi que le D&AD Impact Award, pour ne citer que ceux-là.

« BCW a une infrastructure extraordinaire et intégrée qui peut faciliter le processus créatif », a affirmé Dente. « Ses équipes d'analyses de données sophistiquées, de recherche et de planification de la marque produisent de idées pertinentes et perspicaces. Pour moi, c'est une occasion rêvée de diriger et de collaborer avec des personnes aussi talentueuses en vue de fournir aux clients de BCW un contenu original et provenant de leur inspiration. »

À propos de BCW

BCW est une des plus grandes agences de communication au monde fournissant des services de bout en bout. Née de la fusion entre Burson-Marsteller et Cohn & Wolfe, BCW propose des programmes de communication intégrée créatifs basés sur le numérique et les données s'enracinant dans les médias et déployés sur l'ensemble des canaux des secteurs B2B, grand public, entreprise, gestion de crise, RSE, soins de santé, affaires publiques et technologie. BCW fait partie de WPP (NYSE: WPP), le chef de file mondial des services de communication. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.bcw-global.com.

