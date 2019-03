Avis aux médias - La ministre Duncan annoncera la création d'une unité d'enquêtes indépendante et d'une ligne d'assistance nationale confidentielle gratuite pour protéger nos athlètes et nos enfants dans le sport





TORONTO, le 12 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, annoncera la création d'une unité d'enquêtes indépendante et d'une ligne d'assistance nationale confidentielle gratuite pour protéger nos athlètes et nos enfants dans le sport.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 13 mars 2019

HEURE :

13 h 30

LIEU :

Goldring Centre for High Performance Sport

Atrium A.Gordon Stollery

100, place Devonshire

Toronto (Ontario)

Note aux médias : La ministre Duncan répondra aux questions des médias après l'annonce.

