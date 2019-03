Enquête d'Entersekt : Neuf consommateurs sur dix attachent de l'importance aux mesures de sécurité supplémentaires pour vérifier les transactions basées sur les mobiles





Entersekt a publié aujourd'hui des résultats complémentaires de sa récente enquête menée en ligne par The Harris Poll. Le fournisseur de solutions fintech donnant la priorité au mobile a commandité un sondage à la société indépendante d'étude de marché, auprès de 2000 adultes américains, dont 1900 possédaient des appareils mobiles, l'objectif étant de mieux comprendre les attitudes des consommateurs américains à l'égard des services bancaires et des paiements basés sur les applications mobiles.

Avec l'augmentation des transactions mobiles telles que les paiements de pair à pair, les achats du commerce mobile, et le paiement des factures, Entersekt souhaitait découvrir où se situaient la sécurité et l'authentification, sur le spectre des inquiétudes des consommateurs actuels, familiers des mobiles.

Les résultats de l'enquête révèlent qu'une importante majorité d'adultes américains attachent une grande importance aux mesures de sécurité supplémentaires pour les transactions sur mobile, avec neuf adultes sur dix (90 %) déclarant qu'ils aimeraient avoir la capacité d'approuver certaines voire toutes les transactions sur appareil mobile avant que celles-ci ne soient exécutées, et près des trois-quarts (71 %) d'entre eux favorables à l'approbation de toutes ces transactions. Un adulte sur cinq (19 %) préfèrerait approuver uniquement certaines transactions, telles que celles égales ou supérieures à 100 USD.

« Entersekt jouit de l'expérience acquise sur une décennie dans des régions du monde où l'authentification à plusieurs facteurs est bien plus largement utilisée qu'ici aux États-Unis, et cela nous a appris que les consommateurs apprécient le sentiment de contrôle qu'ils tirent du fait d'être impliqués dans leur propre sécurité », a déclaré Dewald Nolte, le directeur commercial d'Entersekt. « La clé consiste à fournir une authentification rapide et facile à exécuter, qui ne détourne pas de l'expérience mobile générale. »

Le fait de demander aux consommateurs américains leurs préférences en matière d'authentification est une proposition délicate, parce que seul un petit nombre d'entre eux sont familiarisés avec ce concept, et moins encore ont l'expérience des différentes formes qu'il recouvre. Entersekt voulait néanmoins recueillir les opinions des possesseurs d'appareils mobiles sur l'authentification, frappée qu'elle était par l'absence de données sur les consommateurs, à ce sujet.

Près de deux Américains sur cinq (39 %) ont choisi de saisir un mot de passe ou un code PIN personnel comme forme d'authentification privilégiée lors de l'approbation d'une transaction initiée sur mobile. Les autres méthodes bénéficiant d'un certain soutien étaient :

L'identification par empreinte digitale (22 %) ;

Le clic sur un bouton « Approuver » (21 %) ;

Un mot de passe à usage unique envoyé par SMS ou par e-mail (8 %) ; et

L'identification faciale (7 %).

À l'évidence, la sécurité numérique est une préoccupation de premier plan pour de nombreux Américains, mais l'enquête a souligné d'autres domaines dans lesquels les banques pourraient offrir à leurs clients un sentiment de contrôle renforcé grâce à une conception axée sur le client. Quatre utilisateurs réguliers sur cinq (une fois par mois ou plus souvent) des applications bancaires (80 %) aimeraient être avisés sur le point de vente, avant qu'une transaction ne soit exécutée, si l'achat qu'ils sont sur le point de faire devait affecter négativement leur cote de crédit.

« Les consommateurs d'aujourd'hui attendent de leurs applications bancaires et de paiement qu'elles offrent une commodité encore supérieure », a déclaré Gerhard Oosthuizen, directeur de la technologie, chez Entersekt. « La sécurité des applications et l'authentification améliorées permettent aux entreprises non seulement de renforcer la confiance et l'adoption par l'utilisateur, mais aussi d'introduire des services auparavant considérés comme trop risqués pour ce canal. Résultat : des clients plus impliqués et plus satisfaits. »

Entersekt offrira au début du mois prochain une autre perspective sur les opinions des consommateurs américains quant au canal mobile, lorsqu'elle se concentrera sur l'innovation.

Méthodologie de l'enquête

Cette enquête a été réalisée en ligne par The Harris Poll pour le compte d'Entersekt du 22 au 24 janvier 2019, auprès de 2 076 adultes américains de 18 ans et plus, dont 1 928 possèdent un appareil mobile, parmi lesquels 1 362 utilisent des applications bancaires au moins une fois par mois. Cette enquête en ligne n'étant pas basée sur un échantillonnage aléatoire, il est impossible de calculer une estimation d'erreur d'échantillonnage théorique. Pour plus d'informations sur la méthodologie de l'enquête, notamment sur les variables de pondération et la taille des échantillons de sous-groupes, veuillez contacter Haleigh Tomasek à l'adresse suivante : haleigh@williammills.com.

