Sixty6 Tower by Pininfarina : un nouveau gratte-ciel résidentiel inspiré par les falaises de grès chypriotes





TURIN, Italie, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- Sixty6 Tower by Pininfarina incarne le dernier projet d'architecture résidentielle conçu par Pininfarina pour Nikhi Group. La tour s'inscrit dans la lignée du succès remporté par l'entreprise dans le domaine résidentiel, qui est illustré par un portefeuille de projets immobiliers où figurent Vitra et Cyrela by Pininfarina, qui ont remporté des prix internationaux d'architecture.

Sixty6 se dressera à Limassol, Chypre, et occupera une surface brute de 10 000 mètres carrés. Le projet sera mené par Nikhi, l'un des principaux acteurs nationaux en la matière, et devrait être achevé d'ici 2021.

Sixty6 Tower by Pininfarina a été conçue à l'image et à la ressemblance de Chypre. Le bâtiment est une tour d'habitation de 17 étages inspirée par les strates des falaises de grès, si caractéristiques des côtes chypriotes, et par l'histoire de l'île, riche et unique grâce à la stratification des différentes cultures.

Les architectes de Pininfarina avaient comme objectif de concevoir une nouvelle façon de découvrir et d'apprécier la vie marine par le biais de l'architecture et des nouvelles technologies. La forme elliptique de l'immeuble offre en effet une vue sur la mer depuis tous les appartements, rehaussée par les murs extérieurs en verre qui font entrer le ciel et la mer dans les appartements. En outre, les balcons spacieux permettent non seulement de profiter du formidable climat chypriote, mais représentent aussi un élément esthétique qui donne de la personnalité au projet et un élément fonctionnel car ils contrôlent le rayonnement solaire.

Le caractère unique des extérieurs fait écho au raffinement des intérieurs. L'immeuble comprend trois types d'étages avec un appartement de différentes dimensions et un appartement-terrasse luxueux agrémenté de jardins. L'expérience est couronnée par la possibilité de profiter d'un gymnase et d'un spa avec une piscine extérieure.

Pininfarina est une entreprise de design de renommée internationale. Incarnant depuis 89 ans le style italien dans le monde entier, elle possède des bureaux en Italie, en Allemagne, en Chine et aux États-Unis. Elle a développé plus de 600 projets au fil des ans, dont les plus récents concernent l'architecture et le design d'intérieur en Turquie (la tour de contrôle de la circulation aérienne du nouvel aéroport d'Istanbul), aux États-Unis (l'immeuble d'appartements luxueux 1100 Millecento à Miami et le luxueux projet Beachwalk à Hallandale Beach, en Floride, Virginia Key Harbour & Marine Center à Miami), en Argentine (complexes nautiques Tifon Baigorria à Rosario et Tifon Tigre à Buenos Aires), au Brésil (immeuble de luxe Cyrela à Sao Paulo, Vitra et Yacht House, des gratte-ciels de luxe dans la ville de Balneario Camboriu).

