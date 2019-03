Pacific Drilling annonce la disponibilité de ses états financiers pour l'année 2018, sur Formulaire 20-F





Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui que ses états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, déposés sur Formulaire 20-F auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 12 mars 2019, étaient disponibles sur le site Web de la Société, à l'adresse www.pacificdrilling.com, dans la sous-section « SEC Filings » (Rapports déposés auprès de la SEC) de la section « Investor Relations » (Relations avec les investisseurs). Les actionnaires peuvent également demander une copie papier gratuite des documents déposés, qui comprennent l'ensemble des états financiers audités de la Société, pour l'exercice 2018, par courrier électronique à Investor@pacificdrilling.com , ou en composant le +1 832-255-0600.

À propos de Pacific Drilling

Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling a pour mission de devenir le prestataire de prédilection de l'industrie en matière de services de forage en eau profonde à hautes spécifications. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l'une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l'adresse www.pacificdrilling.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

