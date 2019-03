Le fonds Canoe EIT Income Fund suspend les composantes réinvestissement des distributions et Premium Distribution(MC) de son Programme de réinvestissement de dividendes





CALGARY, Alberta, 12 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le fonds Canoe EIT Income Fund (« Canoe » ou le « fonds ») [Bourse de Toronto : EIT.UN] a annoncé aujourd'hui qu'il avait décidé de suspendre les composantes réinvestissement des distributions et Premium DistributionMC de son régime de distributions majorées (Premium DistributionMC), de réinvestissement des distributions et d'achat en espèces facultatif (le « Programme de réinvestissement de dividendes »), le versement des distributions commençant en avril 2019. Par conséquent, les porteurs de parts inscrits aux composantes réinvestissement des distributions et Premium DistributionMC du Programme de réinvestissement de dividendes recevront leur montant de distribution initiale en espèces en même temps que les distributions devant être versées le 15 avril 2019 aux porteurs de parts inscrits le 22 mars 2019. L'Option d'achat en espèces facultatif du Programme de réinvestissement de dividendes demeurera en vigueur.



Si le fonds décide de rétablir les composantes réinvestissement des distributions et Premium DistributionMC du Programme de réinvestissement de dividendes, les porteurs de parts inscrits dans ces composantes recommenceront automatiquement à participer à ces composantes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme de réinvestissement de dividendes du fonds, y compris un exemplaire complet du programme, veuillez communiquer avec notre service des Relations avec les investisseurs.

À propos du fonds Canoe EIT Income Fund

Le fonds Canoe EIT Income Fund est l'un des fonds de placement à capital fixe les plus importants au Canada; il vise à maximiser les distributions mensuelles et l'appréciation du capital en investissant dans un portefeuille largement diversifié de titres de haute qualité. Coté à la Bourse de Toronto sous les symboles EIT.UN, EIT.PR.A et EIT.PR.B, le fonds est activement géré par Robert Taylor, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille de Canoe Financial.

À propos de Canoe Financial LP

Canoe Financial LP, le gestionnaire du Fonds, est l'une des sociétés indépendantes de fonds communs de placement qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et gère des actifs d'une valeur de plus de 5,5 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l'énergie. Fondée en 2008, Canoe Financial LP est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l'établissement d'un patrimoine financier pour les Canadiens. Canoe possède des bureaux à Calgary, à Toronto, à Vancouver, à Winnipeg et à Montréal.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs

Canoe Financial LP

1 877 434-2796

www.canoefinancial.com

info@canoefinancial.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de Canoe Financial LP concernant des résultats ou des événements futurs. Les termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « viser », « prévoir », « potentiel », « continuer » et les autres expressions similaires servent à désigner ces renseignements prospectifs. De plus, tout énoncé concernant le rendement futur, des stratégies, des perspectives, des mesures ou des plans constitue également un énoncé prospectif. Les prévisions du marché et les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus pouvant entraîner un écart considérable entre les résultats, le rendement, les événements, les activités et les réalisations réels et ceux qui sont exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Les énoncés prospectifs comportent d'importants risques et incertitudes; les facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les fluctuations de la conjoncture et des conditions du marché, ainsi que d'autres facteurs de risque. Même si les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses que Canoe Financial LP estime raisonnables, la société ne peut pas garantir que les résultats réels correspondront à ces énoncés prospectifs. Les épargnants doivent éviter de se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont présentés à la date en cours, et Canoe ne s'engage nullement à les mettre à jour ou à les réviser afin de rendre compte de nouveaux événements ou circonstances.

Le fonds verse des distributions mensuelles d'un montant composé en partie ou en totalité du remboursement de capital de la valeur liquidative par part. Le remboursement du capital réduit le montant du placement initial et peut entraîner le remboursement du montant total de votre placement initial. Un remboursement de capital non réinvesti diminue la valeur liquidative du fonds, ce qui réduit la capacité de celui-ci à produire des revenus à l'avenir. Vous ne devriez pas tirer de conclusions à propos du rendement du fonds en vous fiant au montant de cette distribution.

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire les renseignements sur le fonds présentés sur www.sedar.com avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

La présente communication ne saurait être interprétée comme une offre publique de vente ou d'achat de valeurs mobilières. Une telle offre ne peut être présentée qu'au moyen d'un prospectus ou de tout autre document de placement applicable; ces documents doivent être lus attentivement avant de procéder à un placement. La présente communication n'est offerte qu'à titre informatif. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller en placement pour obtenir les renseignements et les facteurs de risque concernant certaines stratégies précises et divers produits de placement.

La Bourse de Toronto n'a pas vérifié le présent communiqué et n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude de son contenu.

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 17:30 et diffusé par :