Emerald élargit sa gamme de plastifiants Kalama® VITROFLEX®, en lançant deux nouvelles compositions chimiques pour les polysulfures





Les technologies innovantes offrent un profil chimique plus sûr et des performances améliorées pour les produits d'étanchéité à base de polysulfure

VANCOUVER, Washington, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- Emerald Kalama Chemical a annoncé le lancement de deux nouvelles innovations brevetées dans sa gamme de plastifiants Kalama® VITROFLEX® lancée l'année dernière : Kalama VITROFLEX A90 et Kalama VITROFLEX A99. Les nouveaux produits sont utilisés dans la partie «?A?» (polymère) des produits d'étanchéité à base de polysulfure en deux parties, offrant ainsi aux formulateurs des alternatives aux technologies existantes, dotées de performances élevées et écologiques.

«?À mesure qu'Emerald croît, nous recherchons des opportunités pour innover et nous développer dans de nouveaux domaines où nous ajoutons de la valeur. Notre équipe de développement commercial se concentre sur l'identification des opportunités et des défis dans des marchés spécifiques, puis sur la commercialisation de nouvelles innovations qui comblent ces lacunes. Par exemple, dans le cas des polysulfures, les solutions existantes présentent un certain nombre de points faibles pour les fabricants, et notamment la performance, le statut réglementaire et la longue chaîne logistique. La marque [Kalama] VITROFLEX est le résultat direct d'une initiative stratégique visant à réduire ou à éliminer ces problèmes?», a déclaré Scott Neuheardt, directeur adjoint et directeur général des activités Spécialités industrielles d'Emerald.

Kalama VITROFLEX A90 et Kalama VITROFLEX A99 ont été optimisés pour obtenir d'excellentes propriétés de traitement, de vie en pot, de développement des propriétés mécaniques et d'adhérence. Ils présentent également une faible volatilité. Ces propriétés sont essentielles pour garantir un liant et un entretien appropriés du joint, ainsi qu'une faible condensation dans le verre isolant, qui représente la grande majorité des applications des produits d'étanchéité à base de polysulfure.

En plus du verre isolant, les produits d'étanchéité à base de polysulfure sont utilisés dans des applications telles que les joints et produits d'étanchéité de construction, les réservoirs de carburant de transport et le confinement (déversement) secondaire. Dans ces applications, ils offrent de meilleures performances que les compositions chimiques alternatives et offrent d'excellentes propriétés d'élasticité, d'adhérence et d'étanchéité préservée dans des conditions environnementales exigeantes, notamment l'exposition aux UV, aux produits pétrochimiques, à l'humidité, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes.

Kalama VITROFLEX A90 et Kalama VITROFLEX A99 sont des technologies complémentaires au plastifiant polymère VITROFLEX B d'Emerald, introduit en 2017 comme solution pour la partie «?B?» (catalyseur) des produits d'étanchéité à base de polysulfure. Le VITROFLEX A90 est l'offre fondamentale d'Emerald pour la partie A des polysulfures, alors que le VITROFLEX A99 maximise la pureté pour répondre aux plus hautes exigences de performance des applications spécialisées.

«?Ensemble, les produits [Kalama] VITROFLEX représentent une option groupée complète pour les deux parties des produits d'étanchéité à base de polysulfure. C'est important parce qu'ils offrent aux formulateurs la possibilité de remplacer les compositions chimiques qui sont poussées vers la sortie par les organismes de réglementation et sous la pression des consommateurs, à savoir les phtalates de benzyle et certaines paraffines chlorées. Parallèlement, ils peuvent obtenir de meilleures performances qu'auparavant, c'est donc une victoire de tous les côtés?», a déclaré Julie Vaughn, directrice du développement commercial mondial des activités Spécialités industrielles d'Emerald.

Les plastifiants Kalama VITROFLEX sont conformes à la réglementation REACH. Ils sont produits en Europe et permettent aux formulateurs de polysulfures de remplacer les plastifiants faisant l'objet d'une surveillance accrue ou soumis à des restrictions réglementaires. Cela comprend les paraffines chlorées, qui présentent des problèmes liés à la bioaccumulation et, dans le cas des paraffines à chaîne courte, qui ont été classées comme cancérogènes probables pour l'homme.

Pour plus d'informations sur les plastifiants Kalama VITROFLEX et K-FLEX ou d'autres produits Kalama, disponibles dans le monde entier, veuillez consulter www.emeraldkalama.com.

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 17:01 et diffusé par :