Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal, ce soir et cette nuit





MONTRÉAL, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - 17 h - Le Ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

À PRÉVOIR - ALERTE TURCOT

Le Ministère vous rappelle qu'une fermeture de l'autoroute 15 SUD et de trois bretelles est prévue dans l'échangeur Turcot du jeudi 14 mars à 22 h au lundi 18 mars à 5 h. Pour plus d'information, consulter la nouvelle sur le site de l'échangeur Turcot.

DÉNEIGEMENT

Les équipes de Transports Québec effectueront des opérations de déneigement sur les principales autoroutes de la région de Montréal. Des fermetures partielles et complètes, en plus d'entraves mobiles, sont donc à prévoir sur les autoroutes, incluant les entrées et les sorties. Le Ministère recommande aux usagers d'être prudents et de faire preuve de patience en présence des véhicules d'entretien hivernal.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-10/A-15/A-20 | PONT CHAMPLAIN

Entre Montréal et Brossard

Direction RIVE-SUD

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Note : première voie fermée à compter de 21 h. Travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Entre Senneville (île de Montréal) et Vaudreuil-Dorion

Direction OUEST

Sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, au-dessus du lac des Deux Montagnes

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 21 h 30 à mercredi 5 h

ÉCHANGEUR TURCOT

BRETELLE A-15 SUD (DÉCARIE) POUR A-20 OUEST

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R-136/A-720 EST, sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, avenue Atwater, rue Saint-Antoine Ouest et A-720/R-136 OUEST via l'entrée à la hauteur de la rue Rose-de-Lima.

BRETELLE A-15 SUD (DÉCARIE) POUR A-15 SUD / ÎLE DES SOEURS, PONT CHAMPLAIN

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour R-136/A-720 EST, sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, avenue Atwater sud et entrée pour A-15 SUD.

Camions : sur la rue Saint-Jacques, continuer jusqu'au boulevard Robert-Bourassa, ensuite les rues Wellington, Bridge, rue des Irlandais et Carrie-Derick et entrée pour A-10 EST (Bonaventure).

Note : modification au détour en raison de la fermeture de l'A-10 EST par la Ville de Montréal - voir détails la section ci-dessous.

BRETELLE A-15 NORD POUR A-15 NORD (DÉCARIE)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-20 OUEST (sortie 63), continuer jusqu'à la sortie 65 pour le boulevard Angrignon, rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre nord, rue Richmond, A-20 OUEST, sortie 60 pour A-13 NORD, ensuite A-520 EST, A-40 EST et A-15 NORD/Laval dans l'échangeur des Laurentides.

Réseau local et CUSM : sur l'A-20 OUEST, via la sortie 65 (boulevard Angrignon), rue Pullman, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish, rue Sherbrooke et boulevard Décarie.

BRETELLE A-20 EST POUR A-15 SUD / ÎLE DES SOEURS, PONT CHAMPLAIN

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour R-136/A-720 EST, sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, avenue Atwater sud et entrée pour A-15 SUD.

Camions : sur la rue Saint-Jacques, continuer jusqu'au boulevard Robert-Bourassa, ensuite les rues Wellington, Bridge, rue des Irlandais et Carrie-Derick et entrée pour A-10 EST (Bonaventure).

Note : modification au détour en raison de la fermeture de l'A-10 EST par la Ville de Montréal - voir détails la section ci-dessous.

ÎLE DE MONTRÉAL

A-10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST (vers le pont Champlain)

Entre la rue Wellington et l'entrée de la rue Carrie-Derick

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : via les rues Wellington, Bridge, des Irlandais et Carrie-Derick.

Direction OUEST (vers le centre-ville)

Entre la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy) et la rue Wellington

Fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : via le chemin des Moulins, les rues Riverside, Mill, de la Commune, McGill et William et le boulevard Robert-Bourassa.

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

A-15

Montréal

Direction SUD

Entre le boulevard Gaétan-Laberge et le pont de l'Île-des-Soeurs

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Entrave par défaut : fermeture de la sortie 57-S (boulevard de l'Île-des-Soeurs).

Détour : continuer sur le pont Champlain, faire demi-tour à la sortie 53 (bretelles de la R-132) à Brossard, revenir sur le pont et sortie 58 pour l'Île des Soeurs.

Note : projet du nouveau pont Samuel-De Champlain, travaux sous la responsabilité du Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques) et l'échangeur Saint-Pierre

Fermeture COMPLÈTE, de lundi 23 h 59 à mardi 5 h

Détour : via boulevard Angrignon sud, rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre nord, rue Richmond et entrée 1re Avenue pour A-20 OUEST.

Camions : boulevard Angrignon sud, ensuite les rues Cordner, Senkus, Saint-Patrick et Clément et entrée pour R-138 EST / A-20 OUEST dans l'échangeur Saint-Pierre.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction OUEST

À la hauteur de l'A-13

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Entrave par défaut : fermeture de l'entrée du boulevard de la Côte-Vertu à compter de 21 h 30 et détour via la voie de desserte.

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Beauharnois

Direction EST

Sur le pont Madeleine-Parent, au-dessus du canal de Beauharnois

Fermeture partielle de 1 voie sur 3, de mardi 20 h à mercredi 5 h

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Sainte-Julie, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Beloeil, Mont-Saint-Hilaire

Dans UNE direction à la fois

Entre le chemin du Fer-à-Cheval (km 102) et la sortie 115 (La Grande-Allée, Saint-Damase)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Note : travaux mobiles (accompagnés d'un AIFV) pour réparer des glissières, dans la voie droite ou gauche.

R-132 (A-15)

Brossard

Dans les DEUX directions

À la hauteur du boulevard Matte

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Note : première voie fermée à compter de 19 h.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore la section Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

