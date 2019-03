TickSmith alimentera le nouveau carrefour de données de marché de CanDeal





TORONTO, 12 mars 2019 /CNW/ - CanDeal, le marché électronique institutionnel de premier plan pour la négociation de titres de créance et de produits dérivés canadiens, a choisi TickSmith pour assurer l'alimentation de sa plate-forme de données de marché récemment annoncée. En déployant la plate-forme de groupage de données de TickSmith, CanDeal sera en mesure de lancer plus rapidement et de façon plus fiable les activités commerciales de données-service de DataVault Innovations.

Conçue de manière à ce que les technologies liées aux mégadonnées soient souples, sécurisées et évolutives, la plate-forme de TickSmith gérera le groupage des données de base pour le compte de DataVault Innovations, de la collecte à la normalisation en passant par l'analyse, le transfert et l'acheminement.

Le service de DataVault Innovations va consolider et distribuer les données des catégories d'actifs multiples canadiens hors cote (OTC) provenant des banques et d'autres contributeurs directement auprès des utilisateurs finaux et par l'entremise de distributeurs tiers. L'entreprise fournira aussi des services d'évaluation des prix ainsi que d'analyse et de gestion du risque pour faciliter le respect des mandats réglementaires, améliorer les modèles internes de risque et répondre aux autres exigences commerciales des intervenants du marché.

« TickSmith offre un moteur bien rodé dont DataVault Innovations a besoin pour assurer une performance optimale », soutient Andre Craig, chef de DataVault Innovations. « Fournissant un service à l'industrie, DataVault Innovations n'offrira pas uniquement des données de première qualité pour développer les produits de manière plus efficace; elle rendra aussi possibles des points de référence plus fiables, élargira l'accès aux données hors cote de qualité et améliorera grandement la gestion du risque et la conformité réglementaire au FRTB et aux autres mandats. »

« La consolidation de ces données propres aux catégories d'actifs multiples hors cote est sans égal dans le marché intérieur; c'est ce qui explique pourquoi nous sommes si fiers d'avoir été mandatés pour mettre sur pied la technologie de soutien », déclare Francis Wenzel, chef de la direction à TickSmith. « Grâce à notre expérience au sein des marchés de capitaux, nous sommes persuadés pouvoir offrir à DataVault Innovations un service incomparable et assez solide pour prendre en charge une gamme de données, de services et de clients pour des années à venir. »

La technologie de TickSmith pour la gestion des mégadonnées fonctionne en parallèle à d'autres applications et à des outils d'analyse, d'apprentissage-machine, d'intelligence artificielle et de veille économique, et elle prend en charge tant les données publiques que privées. Elle a la pleine confiance des places boursières et des banques depuis six ans.

À propos de CanDeal

CanDeal est l'un des principaux fournisseurs de marchés électroniques et de services de données pour les titres de créance et les produits dérivés négociés en dollars canadiens. Sa division Markets, qui représente plus de 90 % des négociations électroniques au Canada, donne accès à un vaste bassin de liquidités pour les obligations du gouvernement canadien, les obligations d'organismes canadiens, les obligations des provinces et les obligations de sociétés, ainsi qu'à des instruments du marché monétaire et à des échanges de taux d'intérêt. La division Markets de CanDeal offre aussi aux investisseurs institutionnels canadiens un accès électronique aux liquidités des marchés des titres de créance et des produits dérivés négociés en dollars non canadiens exploités par Tradeweb. La division Solutions de CanDeal, elle, fournit des services d'analyse et de tarification qui soutiennent les besoins des entreprises, de la négociation et de la technologie pour les participants au marché canadien, dont DataVault Innovations, le carrefour de données de marché. Voici certaines des parties prenantes de CanDeal : BMO Nesbitt Burns Inc., CIBC World Markets, National Bank Financial Inc., RBC Capital Markets, Scotia Capital, TD Securities et TMX Group.

DataVault Innovations a été incubé dans la division Solutions Group de CanDeal. Celle-ci vise à offrir une panoplie de services innovants qui complètent les activités essentielles de la plate-forme de négociation CanDeal Markets.

À propos de TickSmith

TickSmith se spécialise dans les technologies relatives aux mégadonnées et croit que la hausse de la quantité et de la variété des données est un changement qui ne survient qu'une fois par génération sur le plan des demandes d'infrastructure des marchés de capitaux. Comme les exigences liées aux données sont plus rigoureuses lorsqu'il est question de négociation, de conformité, d'intelligence artificielle et d'apprentissage-machine, le nombre de données alternatives et traditionnelles à prendre en charge n'a jamais été aussi important. Les plates-formes hautement évolutives de TickSmith, créées avec des technologies libres, sont essentielles dans le monde d'aujourd'hui axé sur des données.

SOURCE CanDeal; TickSmith

