Soutenir le tourisme et la croissance économique à Calgary grâce à l'agrandissement du centre des congrès et du commerce BMO





CALGARY, le 12 mars 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des infrastructures qui favorisent le commerce et le tourisme pour bâtir des économies régionales fortes et créer de bons emplois pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sandra Jansen, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, M. Naheed Nenshi, maire de Calgary, et M. David Sibbald, président et chef du conseil d'administration de la Calgary Stampede, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'agrandissement du centre des congrès et du commerce BMO à Calgary.

Le projet permettra de plus que doubler la superficie du centre BMO, qui atteindra près d'un million de pieds carrés, ce qui en fera la deuxième installation en importance au Canada et créera de nouveaux espaces pour des conférences, des réunions, des expositions et des salons destinés aux consommateurs. Le centre sera ainsi en mesure d'accueillir des congrès et des événements de plus grande envergure, ce qui stimulera le secteur du tourisme dans le sud de l'Alberta et augmentera l'achalandage et les retombées pour les entreprises locales.

On s'attend également à ce que le projet permette de créer plus de 1 800 emplois pendant la construction et 500 nouveaux emplois à temps plein une fois l'agrandissement terminé.

Le gouvernement du Canada alloue un montant maximal de 166,6 millions de dollars à ce projet dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, tandis que le gouvernement de l'Alberta et la Ville de Calgary y consacrent chacun 166,6 millions de dollars dans le cadre de la prolongation du programme Calgary Rivers District Community Revitalization Levy. La Calgary Exhibition and Stampede Ltd. a déjà engagé 3,9 millions de dollars pour le projet.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada a approuvé plus de 4,1 milliards de dollars pour plus de 215 projets dans les collectivités de la province depuis 2016.

Citations

« Les centres servant au tourisme et aux salons professionnels comme le centre BMO jouent un rôle crucial dans le soutien de nos économies locales. Ce projet créera de bons emplois pour la classe moyenne et constituera un pôle d'attraction qui attirera les touristes et renforcera l'économie de Calgary pendant de nombreuses années. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureuse qu'on effectue cet important investissement dans les infrastructures culturelles de Calgary. Les projets comme celui de l'agrandissement du centre BMO favorisent non seulement le développement des affaires et les investissements à Calgary, mais ils créent aussi des milliers de nouveaux emplois grâce à la construction d'installations de calibre mondial. »

L'honorable Sandra Jansen, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

« Il s'agit d'un investissement important qui aura des retombées pour les générations à venir. L'agrandissement du centre des congrès est un élément clé des plans de Calgary pour le centre-ville. Non seulement cet investissement dans le centre BMO créera des emplois, mais ce projet permettra aussi de stimuler le secteur du voyage et du tourisme de Calgary et notre économie en général. »

Naheed Nenshi, maire de Calgary

« L'engagement qu'a pris le gouvernement fédéral de financer le tiers du projet d'agrandissement du centre BMO constitue un jalon important. Ce projet améliorera la diversité économique, le commerce et le tourisme, et créera des emplois pour les Albertains. Merci aux trois ordres de gouvernement de leur appui et de nous avoir donné l'occasion de réaliser un projet de transformation qui servira de catalyseur au coeur du nouveau district culturel et récréatif de Calgary. »

David Sibbald, président et chef du conseil d'administration, Calgary Stampede

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Une fois ouvert, le centre des congrès et du commerce BMO agrandi devrait générer des retombées économiques annuelles de 267 millions de dollars, dont 223 millions de dollars en Alberta .

. Depuis 2016, le gouvernement a investi dans des projets qui appuieront la création de bons emplois pour la classe moyenne en Alberta , ce qui comprend :

, ce qui comprend : Plus de 1,5 milliard de dollars pour le projet de la ligne verte du système de transport léger sur rail de Calgary afin de relier de nouveaux secteurs de la ville à un transport en commun pratique et accessible;

afin de relier de nouveaux secteurs de la ville à un transport en commun pratique et accessible;

plus de 29 millions de dollars pour la construction d'un nouveau réseau de transport des eaux usées afin d'offrir des services fiables aux résidents de Lacombe , de Blackfalds et du comté de Lacombe ;

, de et du comté de ;

plus de 47 millions de dollars pour l'agrandissement du parc Fort Edmonton afin de stimuler le tourisme et de créer de nouveaux espaces culturels et d'apprentissage dynamiques.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca//gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ab-fra.html

Investir dans le Canada : plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 16:40 et diffusé par :