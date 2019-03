Pratte et Genest Assurances de Trois-Rivières se joint à Lemieux Assurances





UNE TROISIÈME ACQUISITION DANS LA RÉGION DE LA MAURICIE

LÉVIS, QC, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Lemieux Assurances, chef de file parmi les courtiers d'assurances indépendants au Québec, poursuit son expansion en Mauricie et annonce l'acquisition du cabinet Pratte & Genest de Trois-Rivières. Lemieux Assurances déploie à nouveau l'offre de services de ses assureurs à Trois-Rivières par l'intégration d'un autre groupe bien implanté. Son volume d'affaires rend Lemieux Assurances encore plus compétitif avec des bureaux implantés au sud et au nord du Saint-Laurent.

« C'est une troisième acquisition sur le marché de Trois-Rivières et nous en sommes très fiers. Les experts du cabinet Pratte & Genest ont su développer une clientèle fidèle qui a toujours pu compter sur un accompagnement et des conseils aguerris pour l'achat de leurs assurances. Nous comptons leur offrir notre expertise élargie vers d'autres produits d'assurances de niche », a mentionné le président de Lemieux Assurances, monsieur François Lemieux.

Lemieux Assurances a complété avec succès des acquisitions à Drummondville (J. L. Paillé) et à Trois-Rivières (Michel Giroux Assurances et Gilles Cossette assurances) au cours des derniers mois. Sa capacité de répondre aux demandes d'une clientèle grandissante confirme sa place de chef de file parmi les courtiers indépendants.

« L'avenir du cabinet Pratte et Genest assurances est entre bonnes mains. Les valeurs de respect et de service font partie de l'ADN de Lemieux Assurances. Le monde de l'assurance est en constante évolution et nous croyons, par cette action, que les clients auront un service de grande qualité », ont commenté Madame Suzanne Pratte et Monsieur René Genest.

L'équipe de Pratte & Genest aménagera dans les locaux de Gilles Cossette assurances situé au 525, rue Barkkoff, bureau 203.

À propos de Lemieux Assurances

Lemieux Assurances compte sur une équipe expérimentée de plus de 85 spécialistes de l'assurance qui grandit d'année en année. Grâce à leurs compétences, ils explorent tous les aspects en matière de protection automobile, habitation, commerciale, cautionnement, en plus de services financiers. Les experts sont à la recherche des derniers produits disponibles, des savoir-faire les plus utiles et des meilleurs choix de tarification. L'entreprise, fondée en 1989, possède maintenant neuf succursales en plus de son siège social situé à Lévis.

