Le gouvernement annonce 2 000 places supplémentaires dans le cadre du Programme des candidats des provinces





OTTAWA, le 12 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a rempli aujourd'hui un engagement visant à élargir les voies à l'intention des travailleurs étrangers temporaires, en accordant 2 000 places supplémentaires dans le cadre du Programme des candidats des provinces.

Le gouvernement du Canada est déterminé à mettre en place un système d'immigration qui renforce l'économie du Canada et contribue à la croissance du nombre de bons emplois pour la classe moyenne. Nous sommes résolus à offrir aux travailleurs étrangers, plus particulièrement à ceux qui comblent des besoins du marché du travail à long terme et qui ont intégré la société canadienne, des voies supplémentaires vers l'obtention de la résidence permanente.

Ces places supplémentaires offriront plus de possibilités aux travailleurs étrangers temporaires actuels au niveau de compétences intermédiaire (niveau C de la Classification nationale des professions) leur permettant de faire la transition vers la résidence permanente, et contribueront à remédier à la situation de vulnérabilité des travailleurs.

Cette mesure permet au ministre Hussen de respecter son engagement de mandat visant à élaborer d'autres voies vers la résidence permanente, afin que les demandeurs admissibles soient en mesure de contribuer pleinement à la société canadienne. Les travailleurs bien établis au Canada auront donc plus de possibilités d'accès à des voies d'immigration économique qui correspondent mieux à leurs compétences.

Ces places supplémentaires dans le cadre du Programme des candidats des provinces complètent d'autres programmes d'immigration, dont le Programme pilote d'immigration au Canada atlantique et le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord lancé récemment, qui peuvent aider également les travailleurs étrangers temporaires à devenir des résidents permanents.

Citation

« Les travailleurs étrangers temporaires permettent de combler des besoins du marché du travail à long terme et contribuent à la croissance de l'économie. Nous sommes conscients qu'il est nécessaire de leur offrir des possibilités de transition à la résidence permanente, et c'est ce que ces places supplémentaires, dans le cadre du Programme des candidats des provinces, permettront de faire. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Quelques faits

Les 2 000 places supplémentaires au titre du niveau de compétences C de la Classification nationale des professions visent à accroître de façon nette le nombre de travailleurs étrangers temporaires qui font la transition vers la résidence permanente dans le cadre du Programme des candidats des provinces.

Les 2 000 places supplémentaires aideront à répondre aux besoins des marchés du travail régionaux dans des secteurs clés, selon ce qui aura été établi par les provinces et les territoires.

Les places supplémentaires ne feront pas obstacle aux progrès réalisés à l'égard de la diminution des délais de traitement globaux du Programme des candidats des provinces.

Au titre du Programme des candidats des provinces, les provinces et les territoires participants désignent des étrangers qui, selon eux, vont satisfaire à des besoins régionaux particuliers du marché du travail ou en matière de développement économique, et qui ont l'intention de s'établir dans la province.

Les provinces et les territoires sont principalement responsables de la conception, de la gestion et de l'évaluation de leurs programmes respectifs des candidats des provinces.

