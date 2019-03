Investissements routiers 2019-2021 - Plus de 132 M$ seront investis dans la région de Lanaudière

Le gouvernement du Québec dévoile tous les projets routiers du ministère des Transports dans Lanaudière pour les années 2019-2021. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon,...

Le gouvernement du Québec annonce la liste de tous les projets routiers du ministère des Transports au Centre-du-Québec pour les années 2019-2021. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et...

Jalon MTL, organisation à but non lucratif qui accélère l'émergence de solutions innovantes pour créer la mobilité intelligente et durable de demain, lance la toute première édition des prix Jalon de la mobilité. L'événement qui se veut festif,...

Le gouvernement du Québec dévoile tous les projets routiers et aéroportuaires du ministère des Transports au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les années 2019?2021. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la...