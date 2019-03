Le gouvernement du Canada soutient l'action climatique de la région de Waterloo





WATERLOO, ON, le 12 mars 2019 /CNW/ - Les Canadiens subissent directement les répercussions des changements climatiques et leurs coûts. En travaillant ensemble, nous pouvons prendre des mesures contre les changements climatiques de façon à ce que tous les Canadiens en bénéficient. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec les entreprises, les villes et localités, les collectivités autochtones, les universités, les écoles et les hôpitaux afin de réduire la pollution, d'améliorer la santé et de diminuer le coût de la vie.

Aujourd'hui, la leader du gouvernement à la Chambre des communes et députée de Waterloo, Bardish Chagger, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé une aide financière pour soutenir les mesures de lutte contre les changements climatiques prises par la région de Waterloo. Le gouvernement investit jusqu'à 1,5 million de dollars en financement, assujetti à un accord de financement officiel, pour aider la région de Waterloo à accroître l'efficacité de captage des gaz au site d'enfouissement de Waterloo.

Cet investissement facilitera l'agrandissement du système actuel de captage des gaz d'enfouissement de la région, qui prévient le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, comme le méthane, et qui les utilise plutôt afin de produire de l'énergie renouvelable. Le nouveau projet augmentera l'efficacité de captage des gaz, réduira la pollution par le carbone et accroîtra la production d'électricité renouvelable au site d'enfouissement de Waterloo.

Le financement provient du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, qui représente une part importante du plan climatique canadien. Ce Fonds investit dans les projets qui visent à réduire la pollution par le carbone, à économiser de l'argent et à créer de bons emplois dans une économie propre.

Grâce au plan canadien de lutte contre les changements climatiques, le Canada est en voie de réaliser la plus grande réduction des émissions de carbone de son histoire. Ce plan comprend plus de 50 mesures, notamment l'investissement dans l'énergie propre et l'élimination progressive de la production d'électricité à partir du charbon, le développement des transports en commun, et l'instauration d'une tarification de la pollution faisant sorte que polluer n'est désormais plus gratuit.

« Les Canadiens de tout le pays proposent des solutions novatrices et abordables d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire les émissions, ce qui génère des économies d'argent pour la population et favorise la création de bons emplois. En investissant dans ces projets, d'un océan à l'autre, le gouvernement du Canada veille à ce que nous soyons bien positionnés pour réussir sur le marché mondial de 26 mille milliards de dollars des solutions propres et pour créer de bons emplois pour la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain. »

- Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes

Le captage d'une plus grande quantité de gaz d'enfouissement se traduira par un flux accru de gaz de meilleure qualité, ce qui aidera à accroître la production d'électricité renouvelable dans la région de Waterloo .

. Selon Clean Energy Canada, les mesures d'efficacité énergétique énoncées dans le plan climatique canadien aideront à améliorer l'économie et l'environnement du Canada d'ici 2030, en créant 118 000 nouveaux emplois, en faisant bondir notre produit intérieur brut de 356 milliards de dollars et en faisant économiser aux ménages canadiens en moyenne 114 dollars par an. Les avantages économiques de l'efficacité énergétique sont considérables pour les Canadiens. Chaque dollar investi dans l'efficacité énergétique génère environ sept dollars de produit intérieur brut.

d'ici 2030, en créant 118 000 nouveaux emplois, en faisant bondir notre produit intérieur brut de 356 milliards de dollars et en faisant économiser aux ménages canadiens en moyenne par an. Les avantages économiques de l'efficacité énergétique sont considérables pour les Canadiens. Chaque dollar investi dans l'efficacité énergétique génère environ sept dollars de produit intérieur brut. Le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone, un fonds d'une valeur de 450 millions de dollars, soutient des projets qui mettent à profit l'ingéniosité à l'échelle du pays pour réduire les émissions et générer une croissance propre.

