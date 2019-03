Prix Jalon de la mobilité - Récompenser l'effort qui fait avancer la mobilité - Stéphan Bureau animera cette première édition présentée à la Gare Dalhousie le 17 octobre 2019





MONTRÉAL, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Jalon MTL, organisation à but non lucratif qui accélère l'émergence de solutions innovantes pour créer la mobilité intelligente et durable de demain, lance la toute première édition des prix Jalon de la mobilité.

L'événement qui se veut festif, ludique et rassembleur, récompensera l'effort du changement porté par les acteurs de l'écosystème : ceux qui façonnent la mobilité de demain, ceux qui la questionnent. Ce gala se déroulera le jeudi 17 octobre 2019 à la Gare Dalhousie, à Montréal (studios du Cirque Éloize) et sera animé par Stéphan Bureau.

Des prix dans neuf catégories

Lors de l'événement, neuf prix seront remis dans les catégories suivantes :

Innovation technologique

Innovation numérique

Mobilité collective et partagée

Mobilité active

Logistique urbaine

Aménagement urbain

Entreprise en démarrage ( start-up )

) Mobilité à échelle humaine

Prix étudiant

Un jury indépendant, dont la composition sera dévoilée ultérieurement, veillera à l'attribution des prix.

« Le gala des prix Jalon mettra en lumière les acteurs de la mobilité du Grand Montréal et du Québec qui, par leurs projets et leurs actions, nous poussent vers l'avant, nous amènent à nous questionner, à évoluer et même à changer de paradigme, afin de modeler la mobilité intelligente et durable de demain. Chez Jalonmtl, nous sommes convaincus qu'il faut plus que jamais réunir l'ensemble des forces vives de l'écosystème de la mobilité, afin de répondre de manière plus synergique aux défis nombreux et grandissants qui nous entourent. Cet événement représente une occasion inestimée de célébrer ceux qui y contribuent déjà », soutient Jean-François Tremblay, président-directeur général de Jalonmtl.

Un animateur chevronné et un lieu grandiose

C'est le journaliste, animateur et producteur Stéphan Bureau qui sera à la barre de cette soirée, qui se déroulera à la Gare Dalhousie, lieu des studios du Cirque Éloize, à Montréal.

Les prochaines étapes

Les personnes ou organisations intéressées à soumettre leur candidature pourront le faire dès le début avril à l'adresse jalonmtl.org?prix-jalon

Les billets pour l'événement seront également en vente prochainement.

À propos de Jalon

Jalon est un organisme à but non lucratif destiné à accélérer le déploiement de solutions innovantes en mobilité durable et intelligente. À travers différents projets, il met en place les conditions requises pour faire émerger les innovations et mettre à l'essai de nouvelles solutions adaptées afin de créer la mobilité urbaine de demain.

