Trois entreprises de Québec pourront assurer leur expansion et accroître leurs parts de marché





Le gouvernement du Canada accorde des aides financières de près de 560 000 $ à Lumca, WikiNet et Ondia

QUÉBEC, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Lumca inc., WikiNet et Ondia inc. pourront mener à bien leurs projets de développement en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 559 500 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à ces aides financières, l'entreprise Lumca pourra améliorer sa productivité et déployer sa stratégie de commercialisation en Amérique du Nord, tandis que la société WikiNet entend accroître le volume global de ses ventes et de ses exportations. Quant à la contribution versée à Ondia, elle permettra à l'entreprise de poursuivre l'amélioration de son produit et d'augmenter ses parts de marché à l'international.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Les fonds, consentis par le gouvernement du Canada en vertu du Programme de développement économique du Québec et du programme Croissance économique régionale par l'innovation, tous deux de DEC, permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de près de 1,7 M$ ainsi que la création de 27 emplois à Québec.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité. En plus de générer de la croissance, de telles initiatives contribuent à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« Ces trois entreprises démontrent une capacité exceptionnelle à développer des produits de niche dans des marchés prometteurs. Leur dynamisme, leur audace et leur sens de l'innovation sont des sources de progrès inestimables. L'aide de DEC leur permettra de saisir pleinement les occasions d'affaires qui se présenteront et de contribuer encore davantage à la vitalité économique de la grande région de Québec. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes et en les soutenant dans la recherche de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements. Nos objectifs consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je me réjouis aussi de savoir que de tels projets contribueront à la création de 27 emplois de qualité à Québec. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Produit connexe

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Document d'information

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Lumca inc. Contribution remboursable de 400 000 $ sur un investissement total de 1,3 M$ Créé en 1990, Lumca inc. conçoit, fabrique et commercialise des produits d'éclairage urbains. L'entreprise utilise des technologies exclusives alliant une variété de matériaux, de types d'éclairage, de styles ou de couleurs afin d'offrir des produits originaux hautement performants aux plans économique et énergétique, notamment des luminaires dits « intelligents ». Le projet vise l'amélioration de la productivité de l'entreprise et le déploiement de sa stratégie de commercialisation en Amérique du Nord. La contribution de DEC porte, entre autres, sur l'acquisition d'un système informatisé de gestion intégré et les activités de commercialisation à l'étranger. Le projet permet de créer 10 emplois. WikiNet (9581243 Canada inc.) Contribution remboursable de 109 000 $ sur un investissement total de 254 040 $ La société WikiNet a été fondée en 2016 afin d'offrir des solutions logicielles novatrices destinées au secteur de l'environnement. Elle offre des applications de niche, notamment un outil de gestion intelligent de transport et de disposition des sols contaminés ainsi qu'une application utilisant à la fois une banque de données et l'intelligence artificielle permettant de guider les experts environnementaux dans le choix des meilleures technologies de décontamination des sites. D'ailleurs, ce produit d'intelligence artificielle a été retenu parmi plus de 150 projets provenant de 36 pays au concours mondial IBM Watson AI Xprize for Good. Les gagnants seront connus en 2020. Le projet permettra à l'entreprise de diversifier ses marchés et ainsi d'accroître ses ventes et ses exportations. La contribution touche la prospection commerciale, la production d'outils promotionnels ainsi que l'enregistrement d'un brevet. À terme, 15 emplois seront créés grâce à ce projet. Ondia inc. Contribution remboursable de 50 000 $ sur un investissement total de 115 000 $ Entreprise en démarrage constituée en 2017, Ondia inc. offre un logiciel d'analyse de données obtenues par ultrasons utilisés notamment dans l'inspection des soudures de structures métalliques, afin d'en vérifier la conformité. Il s'agit de la seule technologie en matière de contrôle non destructif (CND) à intégrer l'intelligence artificielle et l'infonuagique. Le projet vise l'amélioration du produit et sa commercialisation à l'international. Le financement permettra notamment l'embauche de spécialistes en intelligence artificielle ainsi que l tenue d'activités visant la promotion de son logiciel en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Le projet permettra de créer 2 emplois. En résumé Nombre de projets : 3 Nombre d'emplois créés : 27 Contributions de DEC : 559 000 $ Investissements totaux générés par ces projets : 1 669 040 $

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Lumca sur Facebook

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 14:30 et diffusé par :