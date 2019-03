LGC Capital dépose des états financiers intermédiaires





MONTRÉAL, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- LGC Capital Ltd. (la « Société » ou « LGC ») (TSXV : LG) annonce avoir déposé ses états financiers intermédiaires pour la période des trois mois se terminant le 31 décembre 2018, le rapport de gestion qui les accompagne ainsi que les certifications relatives au CEO et au CFO (collectivement, les « Dépôts intermédiaires »). Les Dépôts intermédiaires ont été réalisés grâce au système de dépôt SEDAR.

À la suite des Dépôts intermédiaires, la Société s'attend à ce que l'ordonnance d'interdiction d'opérations émise par l'Autorité des marchés financiers en ce qui concerne le Chief Executive Officer, le Chief Financial Officer et les administrateurs de LGC, comme cela a été précédemment annoncé, sera levée en temps voulu.

À propos de LGC Capital

LGC est une société d'investissement de premier plan, avec des opérations centrées sur le marché mondial du cannabis légal. Via ses sociétés de placement de portefeuille en plein essor, LGC met en place un système verticalement intégré d'entreprises de cannabis légal interconnectées couvrant la culture, le traitement et la distribution en Australie, en Jamaïque, en Suisse, en Italie et au Canada, et desservant les marchés nationaux et d'exportation. LGC est une société publique par actions, de droit canadien, cotée à la bourse TSX Venture Exchange.

Par le biais de ses partenaires et sous réserve que les transactions en cours examinées par TSXV soient approuvées, LGC possède actuellement un intérêt dans plus de 41 000 mètres carrés de cannabis planté en Jamaïque, en Suisse, en Italie et en Australie. Cette superficie devrait passer à plus de 195 000 mètres carrés à l'horizon 2021, car ses sociétés de portefeuille mettent en oeuvre leurs plans d'expansion, en plus de l'octroi de licence prévu des opérations de Tricho-Med au Québec, au Canada.

Les partenaires de LGC vendent actuellement des produits à base de cannabis dans plus de 1000 points de vente en Suisse et en Italie sous les marques ONE Premium Cannabis et EasyJoint, ainsi que des huiles de cannabis médicales en Australie sous la marque Little Green Pharma. Les produits de marque des partenaires de LGC sont disponibles sous une variété de formats, notamment des fleurs de cannabis séchées, des teintures, des huiles, des graines et des boissons.

