Veritiv obtient d'Asia Pulp & Paper les droits exclusifs de distribution de ses papiers couchés au Canada





ATLANTA, 12 mars 2019 /CNW/ - Veritiv Corporation (NYSE: VRTV), un chef de file dans le domaine du papier et des solutions d'impression, annonce aujourd'hui que sa division canadienne, Veritiv Canada Inc., deviendra le distributeur exclusif des papiers couchés d'Asia Pulp & Paper au Canada.

Ce partenariat apporte à Veritiv un droit exclusif de marketing, de vente et de distribution des papiers couchés ProPrint Folio et Digital d'APP au Canada. Ce type de papier est généralement utilisé par les imprimeurs commerciaux pour les catalogues, les magazines, le matériel publicitaire haut de gamme et les rapports annuels, de même que pour d'autres applications médias et marketing.

«?Cette alliance nous permet de mettre à profit la présence mondiale d'APP, la réputation de ses papiers couchés, notre expertise de la vente et nos capacités en matière d'entreposage et de sourçage?» affirme Dan Watkoske, Vice-président principal, Impression chez Veritiv. «?Elle sera profitable pour nos clients du secteur de l'impression à travers le pays.?»

À compter du 5 avril 2019, les clients canadiens pourront commander les papiers d'Asia Pulp & Paper auprès de Veritiv.

À propos de Veritiv

Veritiv Corporation (NYSE : VRTV), une entreprise Fortune 500® dont le siège social est à Atlanta (Géorgie), est un chef de file nord-américain dans le domaine de la distribution interentreprises pour les volets impression, édition, emballages et solutions pour les entreprises, de même qu'un fournisseur de services logistiques et de solutions pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Servant une clientèle issue de nombreux secteurs d'activités, Veritiv exploite quelque 160 centres de distribution aux É.-U., au Canada et au Mexique et compte à travers le monde environ 8 700 employé(e)s qui contribuent au succès de ses clients. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Veritiv et sur ses segments commerciaux, rendez-vous sur le site www.veritivcorp.com.

À propos d'Asia Pulp & Paper

Asia Pulp & Paper (APP) est le nom commercial d'un groupe de fabricants de pâte et de papier d'Indonésie et de Chine. APP se doit de proposer des produits de qualité pour répondre à la demande mondiale croissante en matière de papier, de produits d'emballage et de papiers sanitaires, avec une capacité de production et de transformation combinée de pâte, de papier et de produits d'emballage de plus 19 millions de tonnes par an. Chaque jour, les produits d'APP sont utilisés par les consommateurs, partout dans le monde, sous différentes marques. Le maintien de l'intégrité de notre chaîne d'approvisionnement ainsi que l'application concrète des engagements pris dans la Feuille de route Développement durable «?Vision 2020?» sont des objectifs fondamentaux dans le déploiement de nos activités. Découvrez la voie adoptée par APP pour atteindre l'excellence opérationnelle en prenant connaissance de notre Politique de conservation forestière et de nos rapports sur nos engagements en matière de développement durable - www.asiapulppaper.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/323801/veritiv_corporation_logo.jpg

SOURCE Veritiv Corporation

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 13:51 et diffusé par :