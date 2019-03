Deuxième groupe d'opposition - Modifications aux mandats des porte-parole





QUÉBEC, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Matane-Matapédia et chef parlementaire du Parti Québécois, Pascal Bérubé, a apporté quelques ajustements à la répartition des dossiers de porte-parole du deuxième groupe d'opposition.

EN BREF

Les enjeux en lien avec l'immigration et la condition féminine seront du ressort de la députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, devient le nouveau porte-parole du Parti Québécois en matière de transports.

Martin Ouellet, député de René-Lévesque et leader parlementaire, portera désormais les dossiers liés à l'économie.

Harold LeBel, député de Rimouski et whip, prend en charge les questions touchant la réforme des institutions démocratiques.

Pour sa part, le chef parlementaire, Pascal Bérubé, sera responsable des dossiers liés à la métropole.

« Nous sommes prêts à mettre les bouchées doubles et à poursuivre cette session parlementaire fort importante pour l'avenir du Québec. Notre équipe est forte, unie, compétente, et nous continuerons notre travail ainsi que les Québécoises et les Québécois nous ont toujours connus : avec sérieux, avec énergie, toujours dans le but de faire progresser notre nation », a commenté Pascal Bérubé.

