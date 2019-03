RBC Gestion mondiale d'actifs annonce la conclusion, avec BCI et QuadReal, d'une entente de partenariat visant des placements immobiliers de 7 milliards de dollars





Pour les clients institutionnels, il s'agit d'une occasion unique d'investir dans un portefeuille de base d'actifs immobiliers commerciaux du Canada

TORONTO, le 12 mars 2019 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA) a annoncé aujourd'hui avoir conclu, avec British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et QuadReal Property Group (QuadReal), une entente visant à constituer l'un des portefeuilles immobiliers commerciaux les plus diversifiés offerts au Canada aux investisseurs institutionnels.

L'entreprise mettra à profit la solidité et l'expertise de trois chefs de file :

RBC GMA, premier gestionnaire de fonds au Canada et l'un des plus importants gestionnaires d'actifs de retraite canadiens 1 par l'entremise de Phillips, Hager & North gestion de placements, sa division institutionnelle canadienne ;

; et QuadReal, l'une des sociétés de promotion et de services immobiliers les plus respectées au Canada , créée par BCI afin qu'elle gère et enrichisse son portefeuille immobilier mondial.

L'initiative vise la constitution d'un portefeuille comprenant plus de 40 actifs immobiliers canadiens actuels de BCI, dont la valeur totale dépassera les 7 milliards de dollars. Pour en tirer parti, les investisseurs institutionnels devront investir dans le Fonds immobilier canadien de base RBC (« le Fonds »), qui appliquera une stratégie fondée sur des actifs immobiliers commerciaux du Canada générateurs de revenu. Le Fonds, qui sera établi et géré par RBC GMA, devrait être accessible aux investisseurs à compter du troisième trimestre de 2019. Le Fonds, qui visera à générer un revenu attrayant et des rendements globaux peu volatils, offrira une protection contre l'inflation et présentera une faible corrélation avec d'autres catégories d'actif.

Le Fonds et BCI devraient devenir propriétaires en parts égales de tous les actifs du portefeuille à l'issue d'un processus de prise de participation progressive. L'initiative s'inscrit dans l'objectif qu'a BCI de diversifier son portefeuille immobilier sur les marchés mondiaux, tout en maintenant de solides actifs de base à l'échelle nationale. QuadReal continuera de gérer les propriétés au nom de BCI et du Fonds en assurant la bonne continuité de la gestion et en veillant de façon disciplinée au rendement des actifs.

« Pour atteindre leurs objectifs à long terme, les clients institutionnels sont de plus en plus nombreux à chercher des occasions d'investissement alternatif, surtout dans le marché des placements privés, explique Damon Williams, chef de la direction, RBC GMA. Soucieux de répondre aux besoins de nos clients, nous sommes ravis de nous associer à BCI et à QuadReal afin d'offrir aux investisseurs un portefeuille d'actifs immobiliers canadiens vraiment exceptionnel. Qui plus est, BCI s'étant engagée à conserver une participation de 50 % dans tous les actifs, ces derniers seront conformes aux besoins des investisseurs, ce qui est essentiel à la réussite de l'entreprise à long terme. »

« Depuis de nombreuses années, nous constituons diligemment un portefeuille de propriétés canadiennes de premier plan pour les clients de nos fonds de retraite et de nos fonds d'indemnisation des victimes d'accidents, souligne Gordon J. Fyfe, chef de la direction et chef des placements de BCI. La valeur de notre portefeuille immobilier dépasse désormais les 27 milliards de dollars et, bien que nous le diversifiions sur les marchés mondiaux, ses actifs canadiens de base en resteront toujours le fondement. Il est extrêmement intéressant de pouvoir s'associer à RBC Gestion mondiale d'actifs, une institution axée sur le long terme qui partage nos valeurs. »

« QuadReal est une société de promotion et de gestion immobilières qui exerce à l'échelle mondiale des activités au nom de BCI et de ses clients, indique Dennis Lopez, chef de la direction de QuadReal. Les partenariats sont essentiels à l'exécution de sa stratégie, qui comprend la diversification de son portefeuille immobilier sur les marchés mondiaux. Nous sommes impatients de collaborer avec RBC Gestion mondiale d'actifs au Canada. Notre stratégie repose sur l'expérience de premier plan que nous offrons à nos locataires et à nos résidents, ainsi que sur notre détermination à offrir des services-conseils en gestion exemplaires. »

Ce projet unique sera mené à bien sous réserve de la signature des ententes définitives et du respect de certaines conditions, notamment les engagements de capitaux relatifs à la stratégie.

Le Fonds immobilier canadien de base RBC sera d'abord réservé aux investisseurs institutionnels et à d'autres investisseurs qualifiés. RBC GMA cherche activement des occasions de mise en marché du Fonds et des stratégies connexes afin de répondre aux besoins d'autres segments clientèle, y compris les investisseurs individuels qualifiés et les conseillers agréés.

Cette information ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres. Le Fonds est réservé aux investisseurs qualifiés et ne s'adresse à aucune autre catégorie d'investisseurs. Le Fonds sera offert par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.), membre du groupe de sociétés RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

Les placements effectués dans les fonds alternatifs sont spéculatifs et comportent un risque important de perte de la totalité ou d'une bonne partie du placement. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels pour toute question d'ordre fiscal, comptable, juridique ou financier avant de prendre une décision de placement concernant le fonds mentionné dans le présent document, à savoir s'il leur convient ou non.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de la Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds institutionnels BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 425 milliards de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos de BCI

British Columbia Investment Management Corporation (BCI), qui gère des actifs d'une valeur de 145,6 milliards de dollars pour le secteur public de la Colombie-Britannique, est un fournisseur de services de gestion de placements de premier plan. Les rendements de nos placements aident nos clients institutionnels à assurer leur sécurité financière. Misant sur nos perspectives mondiales, nous cherchons des placements qui, au fil du temps, feront fructifier l'épargne de nos clients conformément au ratio risque-rendement souhaité. Nos placements sont répartis dans diverses catégories d'actif : titres à revenu fixe, hypothèques, placements publics et privés, biens immobiliers, infrastructures et ressources renouvelables.

À propos de QuadReal

QuadReal Property Group est une société d'investissement, d'exploitation et de promotion du secteur immobilier qui exerce ses activités à l'échelle mondiale. Son siège social est situé à Vancouver, au Canada.

Le portefeuille immobilier de la société regroupe des actifs d'une valeur de 27,4 milliards de dollars, répartis dans 23 villes de 17 pays. QuadReal a été créée pour assurer la gestion du programme immobilier de British Columbia Investment Management Corporation (BCI), l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada grâce à son portefeuille d'une valeur de 145,6 milliards de dollars.

QuadReal aspire à développer des stratégies de croissance prudentes qui engendrent des rendements élevés, ainsi qu'à créer des milieux de vie qui ajoutent de la valeur au quotidien des gens et des collectivités qu'elle sert, aujourd'hui et pour les générations à venir.

QuadReal : Là où l'excellence prend vie.

www.quadreal.com

1. Au 30 septembre 2018, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. était la plus grande société de fonds au Canada en fonction des actifs sous gestion (IFIC) et le troisième gestionnaire d'actifs de retraite canadiens (Benefits Canada).

