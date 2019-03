Hillwood s'adjoint un cadre supérieur pour soutenir son portefeuille mondial





DALLAS, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Hillwood a annoncé qu'André Wolters avait été nommé vice-président directeur et responsable du marché pour ses opérations en plein essor en Allemagne et en Europe de l'Ouest, à partir de son bureau de Düsseldorf.

Avec près de 23 années d'expérience dans le secteur de l'immobilier, Wolters apporte de vastes connaissances interdisciplinaires pour tous les stades du cycle de vie de l'immobilier. En outre, Wolters est rôdé à l'investissement dans l'immobilier en Europe et à la gestion de différentes catégories d'actifs comme les commerces, les bureaux, les bâtiments logistiques et les hôtels, ce qui en fait la personne idéale pour Hillwood à l'heure où l'entreprise développe ses activités sur d'importants marchés industriels.

Aujourd'hui, Hillwood mène ses activités sur plus de 45 marchés dans 23 États américains et dans cinq pays. Au quatrième trimestre 2018, Hillwood avait réalisé plus de 15,7 millions de mètres carrés en aménagements et en acquisitions, et elle détient des terrains qui offriront 8 millions de mètres carrés en nouveaux aménagements.

« Nous sommes heureux d'avoir trouvé un candidat idéal pour prendre la tête des efforts de Hillwood sur ces marchés critiques », explique Tal Hicks, président de Hillwood Investment Properties. « Sous la direction d'André, je suis convaincu que Hillwood poursuivra sa croissance sans heurts. »

Avant de rejoindre Hillwood, Wolters a été responsable du développement logistique chez SEGRO, où il était chargé de la prospection et de l'élaboration de projets pour des bâtiments logistiques à grande surface en Allemagne et en Autriche. Avant cela, il était responsable de la gestion de portefeuille chez METRO PROPERTIES.

À propos de Hillwood

Hillwood est un leader dans l'acquisition et l'aménagement de biens industriels de grande qualité dans toute l'Amérique du Nord et l'Europe. Hillwood s'intéresse aux bâtiments et aux terrains fonctionnels bien situés et instaure des partenariats collaboratifs performants avec des propriétaires fonciers publics et privés ainsi qu'avec des promoteurs afin de mettre en oeuvre et d'investir dans une gamme élargie de projets industriels. Société privée, Hillwood a les capitaux, le savoir-faire du marché, les relations sectorielles et la vision nécessaires pour acquérir et construire des biens industriels qui répondent aux exigences en matière de logistique, de distribution et de fabrication de marchés en pleine évolution. Pour de plus amples informations sur le portefeuille industriel de Hillwood, rendez-vous sur hillwood.com.

CONTACT MÉDIAS

James Fuller, 240-393-1369

Hillwood@hkstrategies.com

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 12:21 et diffusé par :