LBBW met en oeuvre la solution de SmartStream visant à déployer un centre d'excellence opérationnel





SmartStream Technologies, le spécialiste de la gestion du cycle de vie des transactions (Transaction Lifecycle Management - TLM®), a annoncé aujourd'hui que Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) a élargi son partenariat avec SmartStream visant à déployer de nouveaux modules au cours des cinq prochaines années, afin de bâtir un centre de contrôle entièrement opérationnel pour son activité de transactions financières.

LBBW est un client de longue date de SmartStream et le succès se poursuit avec la mise en oeuvre de nouveaux modules additionnels, notamment un module de titres permettant un contrôle total des processus commerciaux. La solution, dans l'ensemble, est également conçue pour satisfaire les nouvelles exigences réglementaires, tout en offrant une synthèse des processus opérationnelles en une plateforme modulable unique - garantissant la visibilité de toutes les transactions et identifiant les exceptions très tôt au cours de leur cycle de vie.

Au fur et à mesure de l'augmentation des volumes de transactions, LBBW sera en mesure de continuer à rapprocher les transactions et de réduire l'exposition aux risques, en toute confiance; à assurer un meilleur contrôle du processus de réconciliation. En outre, ceci permettra d'accroître les taux de concordance et de promouvoir les taux de STP.

Andreas Beck, vice-président exécutif et responsable de back-office au sein de la direction des marchés financiers chez LBBW, affirme: "Il est essentiel que nous continuyons à assurer le succès de nos opérations de back-office, sans cesser de porter tous nos efforts sur l'innovation technologique. Grâce à cette collaboration avec SmartStream, nous sommes devenus une équipe formidable, pour laquelle chaque décision est basée sur un objectif stratégique souligné par le meilleur résultat possible pour nos clients," a-t-il ajouté.

Haytham Kaddoura, PDG de SmartStream, commente en ces termes: "C'est un plaisir de travailler avec LBBW. En collaborant en tant que partenaires, nous nous efforçons toujours d'atteindre l'excellence. L'élargissement de la solution éprouvée de SmartSteam permettra à LBBW de disposer de la capacité de traiter un nombre important de transactions chaque jour; le produit permettra de réduire le coût et les risques opérationnels, pratiquement sans bousculer les opérations quotidiennes," a-t-il ajouté.

Notes aux éditeurs

À propos de SmartStream Technologies

SmartStream fournit les solutions Transaction Lifecycle Management (TLM®) et Managed Services pour transformer de façon radicale les opérations du middle et du back-office des institutions financières. Ainsi, plus de 1 500 clients, dont 70 des 100 plus grandes banques mondiales, 8 des 10 plus importants gestionnaires d'actifs et 8 des 10 principaux dépositaires au monde comptent sur les solutions SmartStream.

SmartStream procure un niveau d'efficacité, d'automatisation et de contrôle supérieurs aux fonctions après-vente essentielles, notamment le traitement des données de référence, la gestion des processus commerciaux, la gestion des confirmations et de la conciliation, le traitement des opérations de gestion organisationnelle, la gestion des frais et des factures, la gestion des espèces et des liquidités et les solutions de conformité. Utilisé indépendamment ou en tant que suite de solutions et services, les clients bénéficient d'un coût par transaction inférieur tout en réduisant le risque opérationnel, contribuant à la conformité tout en accroissant les niveaux de service à la clientèle.

Pour de plus amples informations à propos de SmartStream, veuillez visiter: www.smartstream-stp.com

A propos de LBBW

Profondément enracinée dans le Baden-Württemberg, LBBW est également présente dans plusieurs pôles économiques et financiers du monde entier. Nous mettons notre expertise à la disposition de nos clients - et sommes tout autant impliqués et innovateurs qu'eux. Car nous pensons et agissons comme un chef d'entreprise.

LBBW fournit ses services de banque universelle de taille moyenne aux entreprises, aux clients particuliers et institutionnels, ainsi qu'aux banques d'épargne.

LBBW, un établissement de droit public, est détenue par l'Etat fédéral de Baden-Württemberg, l'Association des banques d'épargne de Baden-Württemberg et la ville de Stuttgart.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter: https://www.lbbw.de/group/landesbank-baden-wuerttemberg/about-us

