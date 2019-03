Bureau en Gros s'associe à Joe Mimran pour ajouter style et design aux espaces de travail





RICHMOND HILL, ON, le 12 mars 2019 /CNW/ - Staples Canada / Bureau en Gros présente une collaboration avec la vedette du design et ardent défenseur des entrepreneurs Joe Mimran : Il a préparé une nouvelle collection spécialement agencée de produits pour le bureau et de produits de technologie, nous permettant d'offrir un mélange inattendu de style et de fonction pour tout espace de travail.

Le lancement de la collection « Les choix de Joe » représente la première initiative dans le partenariat élargi entre Mimran et Bureau en Gros / Staples Canada, mettant en vedette des articles choisis personnellement par M. Mimran. Les choix reflètent son style de travail, avec des styles classiques polyvalents et durables, alliant forme et fonction et offrant une nouvelle toile pour déployer votre créativité.

« Ce partenariat avec Joe Mimran nous procure une excellente occasion de communiquer avec nos clients d'une façon différente », a déclaré David Boone, chef de la direction de Bureau en Gros / Staples Canada. « Les choix de Joe » et nos Espaces de travail sont axés sur le style et sur la tendance - ils vous permettent de ne plus avoir à deviner à propos des accessoires et du style de votre bureau. Ils sont probablement un peu inattendus et s'éloignent des produits de bureau plus fonctionnels qui sont associés à Bureau en Gros / Staples. Ces gammes de produits sont choisis à la fois pour inspirer et pour renforcer. »

Mimran a également collaboré avec la compagnie du travail et de l'apprentissage pour organiser Espaces de travail, une série de dix espaces de présentation qui mettent en valeur différents styles de bureau conçus pour améliorer la productivité et la créativité. Espaces de travail est la nouvelle façon dont Bureau en Gros / Staples Canada commercialise ses meubles de bureau pour raconter une histoire de design plus inspirante dans ses nouveaux magasins concept et en ligne. Les collections vont du « Vivre en couleurs » coloré et fantaisiste au « Simplifier les choses » d'influence scandinave.

« Je suis ravi de travailler avec Bureau en Gros / Staples Canada et de participer à sa transformation pour devenir la compagnie du travail et de l'apprentissage, a déclaré Joe Mimran. Grâce aux choix de Joe, j'espère inspirer les entrepreneurs canadiens d'un océan à l'autre à repenser leur façon de travailler, d'apprendre et d'évoluer. J'ai sélectionné un certain nombre de joyaux cachés qui m'ont inspiré par la couleur, la matière et la qualité, et qui sauront sans doute plaire aux Canadiens. »

Les choix de Joe et les Espaces de travail seront mis à jour périodiquement et la collaboration se poursuivra à l'automne, où Mimran appuiera également le lancement de nouvelles marques qui seront disponibles exclusivement chez Bureau en gros / Staples Canada.

« Nous nous sommes transformés en tant qu'entreprise et nos marchandises s'alignent sur notre nouvelle vision de la compagnie du travail et de l'apprentissage, poursuit M. Boone. À l'automne, les clients verront des centaines de nouvelles marques et de nouveaux produits, mais d'ici là, ils pourront profiter des choix de Joe, qui offrent un aperçu de ce qui s'en vient. »

Pour en savoir plus sur ce qui a inspiré les choix de Joe et pour voir la collection, visitez www.bureauengros.com/choixdejoe.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

